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Визит президента Сирии Башара Асада в Москву - фото
Визит президента Сирии Башара Асада в Москву - фото
Президент Сирии Башар Асад во время визита в Москву встретился с Владимиром Путиным и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
2023-03-15T22:00+0500
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фото
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москва
сирия
башар асад
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россия москва сирия президент башар асад визит владимир путин возложение цветов могила неизвестного солдата александровский сад
россия москва сирия президент башар асад визит владимир путин возложение цветов могила неизвестного солдата александровский сад

Визит президента Сирии Башара Асада в Москву - фото

22:00 15.03.2023
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НовостиTelegram
Президент Сирии Башар Асад во время визита в Москву встретился с Владимиром Путиным и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
© AP Photo / SANA

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Михаил Богданов. - Sputnik Узбекистан
1/9
© AP Photo / SANA

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад (слева) и военный комендант города Москвы Евгений Селезенев во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
Президент Сирии Башар Асад и военный комендант города Москвы Евгений Селезенев - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Президент Сирии Башар Асад (слева) и военный комендант города Москвы Евгений Селезенев во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool / Перейти в фотобанк

15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи.

15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool
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15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи.

© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
Президент Сирии Башар Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Президент Сирии Башар Асад после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанк

Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.

Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.

© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
Президент Сирии Башар Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
Президент Сирии Башар Асад возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПочетный караул во время церемонии возложения цветов президентом Сирии Башаром Асадом к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
Почетный караул во время церемонии возложения цветов президентом Сирии Башаром Асадом к Могиле Неизвестного Солдата - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool
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Почетный караул во время церемонии возложения цветов президентом Сирии Башаром Асадом к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool / Перейти в фотобанк15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (слева) во время встречи.
Президент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин во время встречи - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool
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15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (слева) во время встречи.
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