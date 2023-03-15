Визит президента Сирии Башара Асада в Москву - фото

© AP Photo / SANA
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.
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© AP Photo / SANA
Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад (слева) и военный комендант города Москвы Евгений Селезенев во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Президент Сирии Башар Асад (слева) и военный комендант города Москвы Евгений Селезенев во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool / Перейти в фотобанк
15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи.
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15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Президент Сирии Башар Асад после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Mikhail Tereschenko/Pool / Перейти в фотобанкПочетный караул во время церемонии возложения цветов президентом Сирии Башаром Асадом к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
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Почетный караул во время церемонии возложения цветов президентом Сирии Башаром Асадом к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.
© Sputnik / Vladimir Gerdo/Pool / Перейти в фотобанк15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (слева) во время встречи.
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15 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад (слева) во время встречи.