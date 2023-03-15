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https://uz.sputniknews.ru/20230315/aeroporty-uzbekistana--adresa-i-telefony-spravochnyx-slujb-32936400.html
Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб
Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб
В республике работает 11 аэропортов. Их адреса и номера справочных служб смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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аэропорт бухара
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Международный аэропорт Ташкент им. И. КаримоваАдрес: улица Кумарик 13, ТашкентНомер: +998 (55) 501-47-50Международный аэропорт СамаркандАдрес: 1 ул. Ибн Сино, СамаркандНомер: +998(66) 232-36-59Международный аэропорт АндижанАдрес: ул. Новокольцевая 1, АндижанНомер: +998(74) 228-18-31Международный аэропорт БухараАдрес: ул. Бахоуддина Накшанди 251, БухараНомер: +998(65) 228-90-90Международный аэропорт УргенчАдрес: ул. Аэропорт 1, поселок Чаккашоликор, махалля Уч куприкНомер: +998(62) 224-59-59Международный аэропорт ТермезАдрес: махалля Навруз, ТермезНомер: +998(76) 229-00-01Международный аэропорт НаманганАдрес: ул. Аэропорт, НаманганНомер: +998(69) 228-68-90Международный аэропорт НукусАдрес: ул. А. Досназарова, НукусНомер: +998(61) 226-00-23Международный аэропорт НавоиАдрес: поселок Малик Работ, Карманинский район, Навоийская областьНомер: +99879 5393870Международный аэропорт ФерганаАдрес: ул. Аэропорт 16, ФерганаНомер: +998(73) 241-60-03Международный аэропорт КаршиАдрес: ул. Буюк Турон 3, КаршиНомер: +998 (75) 228-52-53
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инфографика узбекистан международные аэропорты адреса телефоны аэропорт ташкент самарканд карши бухара андижан ургенч термез наманган нукус навои справочная служба
инфографика узбекистан международные аэропорты адреса телефоны аэропорт ташкент самарканд карши бухара андижан ургенч термез наманган нукус навои справочная служба

Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб

20:00 15.03.2023
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В республике работает 11 аэропортов. Их адреса и номера справочных служб смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Аэропорты Узбекистана инфографика - Sputnik Узбекистан
Аэропорты Узбекистана инфографика - Sputnik Узбекистан
Международный аэропорт Ташкент им. И. Каримова
Адрес: улица Кумарик 13, Ташкент
Номер: +998 (55) 501-47-50
Международный аэропорт Самарканд
Адрес: 1 ул. Ибн Сино, Самарканд
Номер: +998(66) 232-36-59
Международный аэропорт Андижан
Адрес: ул. Новокольцевая 1, Андижан
Номер: +998(74) 228-18-31
Международный аэропорт Бухара
Адрес: ул. Бахоуддина Накшанди 251, Бухара
Номер: +998(65) 228-90-90
Международный аэропорт Ургенч
Адрес: ул. Аэропорт 1, поселок Чаккашоликор, махалля Уч куприк
Номер: +998(62) 224-59-59
Международный аэропорт Термез
Адрес: махалля Навруз, Термез
Номер: +998(76) 229-00-01
Международный аэропорт Наманган
Адрес: ул. Аэропорт, Наманган
Номер: +998(69) 228-68-90
Международный аэропорт Нукус
Адрес: ул. А. Досназарова, Нукус
Номер: +998(61) 226-00-23
Международный аэропорт Навои
Адрес: поселок Малик Работ, Карманинский район, Навоийская область
Номер: +99879 5393870
Международный аэропорт Фергана
Адрес: ул. Аэропорт 16, Фергана
Номер: +998(73) 241-60-03
Международный аэропорт Карши
Адрес: ул. Буюк Турон 3, Карши
Номер: +998 (75) 228-52-53
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