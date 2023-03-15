https://uz.sputniknews.ru/20230315/aeroporty-uzbekistana--adresa-i-telefony-spravochnyx-slujb-32936400.html

Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб

Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб

В республике работает 11 аэропортов. Их адреса и номера справочных служб смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

2023-03-15T20:00+0500

2023-03-15T20:00+0500

2023-03-15T20:00+0500

инфографика

узбекистан

аэропорт

аэропорт бухара

аэропорт ташкента

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Международный аэропорт Ташкент им. И. КаримоваАдрес: улица Кумарик 13, ТашкентНомер: +998 (55) 501-47-50Международный аэропорт СамаркандАдрес: 1 ул. Ибн Сино, СамаркандНомер: +998(66) 232-36-59Международный аэропорт АндижанАдрес: ул. Новокольцевая 1, АндижанНомер: +998(74) 228-18-31Международный аэропорт БухараАдрес: ул. Бахоуддина Накшанди 251, БухараНомер: +998(65) 228-90-90Международный аэропорт УргенчАдрес: ул. Аэропорт 1, поселок Чаккашоликор, махалля Уч куприкНомер: +998(62) 224-59-59Международный аэропорт ТермезАдрес: махалля Навруз, ТермезНомер: +998(76) 229-00-01Международный аэропорт НаманганАдрес: ул. Аэропорт, НаманганНомер: +998(69) 228-68-90Международный аэропорт НукусАдрес: ул. А. Досназарова, НукусНомер: +998(61) 226-00-23Международный аэропорт НавоиАдрес: поселок Малик Работ, Карманинский район, Навоийская областьНомер: +99879 5393870Международный аэропорт ФерганаАдрес: ул. Аэропорт 16, ФерганаНомер: +998(73) 241-60-03Международный аэропорт КаршиАдрес: ул. Буюк Турон 3, КаршиНомер: +998 (75) 228-52-53

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