Аэропорты Узбекистана – адреса и телефоны справочных служб
В республике работает 11 аэропортов. Их адреса и номера справочных служб смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Международный аэропорт Ташкент им. И. Каримова
Адрес: улица Кумарик 13, Ташкент
Номер: +998 (55) 501-47-50
Адрес: улица Кумарик 13, Ташкент
Номер: +998 (55) 501-47-50
Международный аэропорт Самарканд
Адрес: 1 ул. Ибн Сино, Самарканд
Номер: +998(66) 232-36-59
Адрес: 1 ул. Ибн Сино, Самарканд
Номер: +998(66) 232-36-59
Международный аэропорт Андижан
Адрес: ул. Новокольцевая 1, Андижан
Номер: +998(74) 228-18-31
Адрес: ул. Новокольцевая 1, Андижан
Номер: +998(74) 228-18-31
Международный аэропорт Бухара
Адрес: ул. Бахоуддина Накшанди 251, Бухара
Номер: +998(65) 228-90-90
Адрес: ул. Бахоуддина Накшанди 251, Бухара
Номер: +998(65) 228-90-90
Международный аэропорт Ургенч
Адрес: ул. Аэропорт 1, поселок Чаккашоликор, махалля Уч куприк
Номер: +998(62) 224-59-59
Адрес: ул. Аэропорт 1, поселок Чаккашоликор, махалля Уч куприк
Номер: +998(62) 224-59-59
Международный аэропорт Термез
Адрес: махалля Навруз, Термез
Номер: +998(76) 229-00-01
Адрес: махалля Навруз, Термез
Номер: +998(76) 229-00-01
Международный аэропорт Наманган
Адрес: ул. Аэропорт, Наманган
Номер: +998(69) 228-68-90
Адрес: ул. Аэропорт, Наманган
Номер: +998(69) 228-68-90
Международный аэропорт Нукус
Адрес: ул. А. Досназарова, Нукус
Номер: +998(61) 226-00-23
Адрес: ул. А. Досназарова, Нукус
Номер: +998(61) 226-00-23
Международный аэропорт Навои
Адрес: поселок Малик Работ, Карманинский район, Навоийская область
Номер: +99879 5393870
Адрес: поселок Малик Работ, Карманинский район, Навоийская область
Номер: +99879 5393870
Международный аэропорт Фергана
Адрес: ул. Аэропорт 16, Фергана
Номер: +998(73) 241-60-03
Адрес: ул. Аэропорт 16, Фергана
Номер: +998(73) 241-60-03
Международный аэропорт Карши
Адрес: ул. Буюк Турон 3, Карши
Номер: +998 (75) 228-52-53
Адрес: ул. Буюк Турон 3, Карши
Номер: +998 (75) 228-52-53