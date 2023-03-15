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Облачно и тепло: прогноз погоды на среду
Облачно и тепло: прогноз погоды на среду
Какая погода будет 15 марта — в нашем материале.
2023-03-15T08:07+0500
2023-03-15T10:40+0500
общество
прогноз погоды
погода
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня на территории Узбекистана осадков не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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прогноз погоды на среду 15 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей
прогноз погоды на среду 15 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей

Облачно и тепло: прогноз погоды на среду

08:07 15.03.2023 (обновлено: 10:40 15.03.2023)
© pexels.com/Brett SaylesМалооблачная и теплая погода
Малооблачная и теплая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2023
© pexels.com/Brett Sayles
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Какая погода будет на территории республики 15 марта — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня на территории Узбекистана осадков не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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