https://uz.sputniknews.ru/20230315/oblachno-i-teplo-prognoz-pogody-na-sredu--32902799.html

Облачно и тепло: прогноз погоды на среду

Облачно и тепло: прогноз погоды на среду

Какая погода будет 15 марта — в нашем материале.

2023-03-15T08:07+0500

2023-03-15T08:07+0500

2023-03-15T10:40+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сегодня на территории Узбекистана осадков не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

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прогноз погоды на среду 15 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей