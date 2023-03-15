https://uz.sputniknews.ru/20230315/sbornaya-uzbekistana-u-20-proshla-v-final-kubka-azii-32943601.html
Сборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии
Сборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии
Узбекистанские футболисты одержали победу над командой Южной Кореи в серии пенальти.
2023-03-15T22:09+0500
2023-03-15T22:09+0500
2023-03-15T22:15+0500
спорт
футбол
узбекистан
южная корея
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана U-20 вышла в финал Кубка Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В напряженной полуфинальной схватке с командой Южной Кореи в основное время ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.Узбекистанским футболистам удалось вырвать победу у южнокорейских атлетов в серии пенальти со счетом 3:1.В финале узбекистанцы встретятся со сборной Ирака.
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узбекистан южная корея футбол полуфинал кубок азии прошла в финал победа сборная ирака пенальти ташкент бунедкор
узбекистан южная корея футбол полуфинал кубок азии прошла в финал победа сборная ирака пенальти ташкент бунедкор
Сборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии
22:09 15.03.2023 (обновлено: 22:15 15.03.2023)
Узбекистанские футболисты одержали победу над командой Южной Кореи в серии пенальти.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik.
Сборная Узбекистана U-20 вышла в финал Кубка Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В напряженной полуфинальной схватке с командой Южной Кореи в основное время ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.
Узбекистанским футболистам удалось вырвать победу у южнокорейских атлетов в серии пенальти со счетом 3:1.
В финале узбекистанцы встретятся со сборной Ирака.