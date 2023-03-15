https://uz.sputniknews.ru/20230315/sbornaya-uzbekistana-u-20-proshla-v-final-kubka-azii-32943601.html

Сборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии

Сборная Узбекистана U-20 прошла в финал Кубка Азии

Узбекистанские футболисты одержали победу над командой Южной Кореи в серии пенальти.

2023-03-15T22:09+0500

2023-03-15T22:09+0500

2023-03-15T22:15+0500

спорт

футбол

узбекистан

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1e/31187972_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_24e41242922822981caa178c675c9540.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сборная Узбекистана U-20 вышла в финал Кубка Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В напряженной полуфинальной схватке с командой Южной Кореи в основное время ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.Узбекистанским футболистам удалось вырвать победу у южнокорейских атлетов в серии пенальти со счетом 3:1.В финале узбекистанцы встретятся со сборной Ирака.

узбекистан

южная корея

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан южная корея футбол полуфинал кубок азии прошла в финал победа сборная ирака пенальти ташкент бунедкор