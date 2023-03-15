https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-mongoliya-hokkey-chempionat-azii-molodezhnaya-sbornaya-pobeda-32909412.html

Хоккеисты Узбекистана стали лидерами турнирной таблицы на чемпионате Азии

Хоккеисты Узбекистана стали лидерами турнирной таблицы на чемпионате Азии

Хоккеисты молодёжной сборной Узбекистана одержали победу в Монголии

2023-03-15T11:42+0500

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спорт

узбекистан

монголия

чемпионат азии

хоккей

молодежная сборная узбекистана

победа

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. На чемпионате Азии по хоккею среди молодежи, который проходит в Монголии, сборная Узбекистана одержала очередную победу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Хоккеисты Узбекистана обыграли хозяев турнира со счетом 7:4. После этой игры они стали единоличными лидерами в турнирной таблице с 9 очками.Матч 4-го тура состоится 16 марта. В нем узбекистанцы выступят против сборной Таиланда. В случае успеха они досрочно оформят победу в чемпионате.Читайте также: Узбекские хоккеисты разгромили соперников на играх "Дети Азии"

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