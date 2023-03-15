"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса
15:00 15.03.2023 (обновлено: 15:01 15.03.2023)
© AP Photo / ANVAR ILYASOVУзбекские музыканты выступают во время празднования Навруза в столице Узбекистана Ташкенте, понедельник, 21 марта 2005 года.
© AP Photo / ANVAR ILYASOV
Развлекательные программы в дни праздника Навруз представят в разных локациях.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. К всенародному празднику Навруз подготовили мероприятия под названием “Бахор нафаси” (Дыхание весны), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.
Праздничные программы организовали совместно с хокимиятом Ташкента. В них участвуют эстрадные и цирковые артисты, фольклорные коллективы.
Представления будут проходить до 22 марта ежедневно. С 23 марта по 15 апреля — каждую субботу и воскресенье с 18.00 до 21.00.
Места проведения:
Площадь перед культурным центром в Бектемирском районе;
Парк культуры и отдыха “Фуркат” Мирабадского района;
Парк культуры и отдыха “Локомотив” Мирзо-Улугбекского района;
Парк культуры и отдыха ”Янги Сергели” Сергелийского района;
Открытая площадка рядом с метро Беруни в Алмазарском районе;
Парк культуры и отдыха “Seul Eco park” Учтепинского района;
"Magic City" в Чиланзарском районе;
Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма;
Парк культуры и отдыха “Aнхор Локомотив” Шайхантахурского района;
Площадь "Амира Темура" в Юнусабадском районе (Бродвей);
Площадь “Ашхабад” в Яшнабадском районе;
Площадь "Голубые купола" в Яккасарайском районе;
Парк культуры и отдыха “Green.
Напомним, развлекательные мероприятия в дни празднования Навруза проводят по постановлению президента.