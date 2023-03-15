https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-tashkent-navruz-vesna-meropriyatiya-koncert-32926686.html

"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса

"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса

В дни праздника Навруз в Ташкенте организуют развлекательные мероприятия

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культура

узбекистан

ташкент

весна

навруз

праздничные дни

организация мероприятий

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. К всенародному празднику Навруз подготовили мероприятия под названием “Бахор нафаси” (Дыхание весны), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.Праздничные программы организовали совместно с хокимиятом Ташкента. В них участвуют эстрадные и цирковые артисты, фольклорные коллективы.Представления будут проходить до 22 марта ежедневно. С 23 марта по 15 апреля — каждую субботу и воскресенье с 18.00 до 21.00.Места проведения:Напомним, развлекательные мероприятия в дни празднования Навруза проводят по постановлению президента.

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