Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-tashkent-navruz-vesna-meropriyatiya-koncert-32926686.html
"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса
"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса
В дни праздника Навруз в Ташкенте организуют развлекательные мероприятия
2023-03-15T15:00+0500
2023-03-15T15:01+0500
культура
узбекистан
ташкент
весна
навруз
праздничные дни
организация мероприятий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/13/24068973_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f2d2b50263a2a80e0b4a7a250a3e5c3a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. К всенародному празднику Навруз подготовили мероприятия под названием “Бахор нафаси” (Дыхание весны), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.Праздничные программы организовали совместно с хокимиятом Ташкента. В них участвуют эстрадные и цирковые артисты, фольклорные коллективы.Представления будут проходить до 22 марта ежедневно. С 23 марта по 15 апреля — каждую субботу и воскресенье с 18.00 до 21.00.Места проведения:Напомним, развлекательные мероприятия в дни празднования Навруза проводят по постановлению президента.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/13/24068973_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_58d152fd8c860970b66aa7622c25f1e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент весна навруз праздник мероприятия в ташкенте куда пойти в ташкенте узбекистан как отметят навруз
узбекистан ташкент весна навруз праздник мероприятия в ташкенте куда пойти в ташкенте узбекистан как отметят навруз

"Дыхание весны": в Ташкенте к Наврузу пройдут празднества — адреса

15:00 15.03.2023 (обновлено: 15:01 15.03.2023)
© AP Photo / ANVAR ILYASOVУзбекские музыканты выступают во время празднования Навруза в столице Узбекистана Ташкенте, понедельник, 21 марта 2005 года.
Узбекские музыканты выступают во время празднования Навруза в столице Узбекистана Ташкенте, понедельник, 21 марта 2005 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / ANVAR ILYASOV
Подписаться на
НовостиTelegram
Развлекательные программы в дни праздника Навруз представят в разных локациях.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. К всенародному празднику Навруз подготовили мероприятия под названием “Бахор нафаси” (Дыхание весны), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.
Праздничные программы организовали совместно с хокимиятом Ташкента. В них участвуют эстрадные и цирковые артисты, фольклорные коллективы.
Представления будут проходить до 22 марта ежедневно. С 23 марта по 15 апреля — каждую субботу и воскресенье с 18.00 до 21.00.
Места проведения:
Площадь перед культурным центром в Бектемирском районе;
Парк культуры и отдыха “Фуркат” Мирабадского района;
Парк культуры и отдыха “Локомотив” Мирзо-Улугбекского района;
Парк культуры и отдыха ”Янги Сергели” Сергелийского района;
Открытая площадка рядом с метро Беруни в Алмазарском районе;
Парк культуры и отдыха “Seul Eco park” Учтепинского района;
"Magic City" в Чиланзарском районе;
Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма;
Парк культуры и отдыха “Aнхор Локомотив” Шайхантахурского района;
Площадь "Амира Темура" в Юнусабадском районе (Бродвей);
Площадь “Ашхабад” в Яшнабадском районе;
Площадь "Голубые купола" в Яккасарайском районе;
Парк культуры и отдыха “Green.
Напомним, развлекательные мероприятия в дни празднования Навруза проводят по постановлению президента.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0