Джахонгир Артыкходжаев — биография
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентХоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Бывший хоким Ташкента, в прошлом - сенатор и депутат, председатель Федерации йоги Узбекистана имеет звание “Заслуженный строитель Узбекистана”.
Джахонгир Аби́дович Артыкходжаев родился 2 января 1975 года в Ташкенте.
В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.
В начале 90-х годов, в 17 лет, Артикходжаев открыл свое первое предприятие — парикмахерскую и обувной магазин.
В 1994 году открыл первый автосервис и организовал продажу алюминиевых профилей — это предприятие и стало основанием для развития его бизнеса.
В 2001 году основал компанию "Akfa", которая стартовала как компания по перепродаже импортных профилей в сотрудничестве с турецкой компанией Akpa. Вскоре в Ташкенте под брендом Akfa открылся завод по производству профилей. В 2010 году компания начала производство профилей для окон и дверей в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2011 году основал группу компаний Artel по производству электроники и бытовой техники. Предприятие было основано на капитале, полученном в результате деятельности первой компании, и начинало как производитель мелкой бытовой техники в Ташкенте. В том же году компания установила партнерские отношения с международными компаниями, включая Samsung, для которых Artel стала производить пылесосы в Нукусе. С тех пор предприятие является крупнейшим производителем бытовой техники и электроники в Центральной Азии.
С 2017 по 2018 годы Артыкходжаев занимал должность директора ГУП “Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ „Tashkent City“ при Кабинете Министров Республики Узбекистан”.
В 2015 году награждён президентом Республики Узбекистан орденом “Дустлик” (Орден “Дружбы” высшей степени).
22 декабря 2019 года Джахонгир Артыкходжаев был избран в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.
Руководство Ташкентом
В 2018 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул Артыкходжаева на должность хокима. 26 апреля 2018 года на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Артыкходжаев единогласно утверждён исполняющим обязанности хокима города Ташкента. 21 декабря 2018 года утвержден на должности хокима города Ташкента.
© Sputnik / Рамиз БахтияровХоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии школы 329 в Сергели
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии школы 329 в Сергели
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
14 сентября 2018 года Артыкходжаев был избран в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
© Sputnik / Антон КурилкинХоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир
Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир
© Sputnik / Антон Курилкин
16 января 2023 года на совещании, посвященном энергокризису, президент Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении Джахонгира Артыкходжаева.