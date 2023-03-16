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Биография
https://uz.sputniknews.ru/20230316/djaxongir-artykxodjaev--biografiya-32944774.html
Джахонгир Артыкходжаев — биография
Джахонгир Артыкходжаев — биография
Бывший хоким Ташкента, в прошлом - сенатор и депутат, председатель Федерации йоги Узбекистана имеет звание “Заслуженный строитель Узбекистана”.
2023-03-16T02:04+0500
2023-03-16T02:04+0500
биография
узбекистан
ташкент
джахонгир артыкходжаев
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Джахонгир Аби́дович Артыкходжаев родился 2 января 1975 года в Ташкенте.В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.В начале 90-х годов, в 17 лет, Артикходжаев открыл свое первое предприятие — парикмахерскую и обувной магазин.В 1994 году открыл первый автосервис и организовал продажу алюминиевых профилей — это предприятие и стало основанием для развития его бизнеса.В 2001 году основал компанию "Akfa", которая стартовала как компания по перепродаже импортных профилей в сотрудничестве с турецкой компанией Akpa. Вскоре в Ташкенте под брендом Akfa открылся завод по производству профилей. В 2010 году компания начала производство профилей для окон и дверей в Ташкенте.В 2011 году основал группу компаний Artel по производству электроники и бытовой техники. Предприятие было основано на капитале, полученном в результате деятельности первой компании, и начинало как производитель мелкой бытовой техники в Ташкенте. В том же году компания установила партнерские отношения с международными компаниями, включая Samsung, для которых Artel стала производить пылесосы в Нукусе. С тех пор предприятие является крупнейшим производителем бытовой техники и электроники в Центральной Азии.С 2017 по 2018 годы Артыкходжаев занимал должность директора ГУП “Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ „Tashkent City“ при Кабинете Министров Республики Узбекистан”.В 2015 году награждён президентом Республики Узбекистан орденом “Дустлик” (Орден “Дружбы” высшей степени).22 декабря 2019 года Джахонгир Артыкходжаев был избран в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.Руководство ТашкентомВ 2018 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул Артыкходжаева на должность хокима. 26 апреля 2018 года на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Артыкходжаев единогласно утверждён исполняющим обязанности хокима города Ташкента. 21 декабря 2018 года утвержден на должности хокима города Ташкента.14 сентября 2018 года Артыкходжаев был избран в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.16 января 2023 года на совещании, посвященном энергокризису, президент Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении Джахонгира Артыкходжаева.
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узбекистан ташкент биография джахонгир артыкходжаев хоким ташкента сенатор депутат ташкентского городского кенгаша предприятие akfa artel
узбекистан ташкент биография джахонгир артыкходжаев хоким ташкента сенатор депутат ташкентского городского кенгаша предприятие akfa artel

Джахонгир Артыкходжаев — биография

02:04 16.03.2023
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентХоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
Хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Бывший хоким Ташкента, в прошлом - сенатор и депутат, председатель Федерации йоги Узбекистана имеет звание “Заслуженный строитель Узбекистана”.
Джахонгир Аби́дович Артыкходжаев родился 2 января 1975 года в Ташкенте.
В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.
В начале 90-х годов, в 17 лет, Артикходжаев открыл свое первое предприятие — парикмахерскую и обувной магазин.
В 1994 году открыл первый автосервис и организовал продажу алюминиевых профилей — это предприятие и стало основанием для развития его бизнеса.
В 2001 году основал компанию "Akfa", которая стартовала как компания по перепродаже импортных профилей в сотрудничестве с турецкой компанией Akpa. Вскоре в Ташкенте под брендом Akfa открылся завод по производству профилей. В 2010 году компания начала производство профилей для окон и дверей в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод Artel в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в сопровождении Президента Шавката Мирзиёева посетил завод "Artel" в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2011 году основал группу компаний Artel по производству электроники и бытовой техники. Предприятие было основано на капитале, полученном в результате деятельности первой компании, и начинало как производитель мелкой бытовой техники в Ташкенте. В том же году компания установила партнерские отношения с международными компаниями, включая Samsung, для которых Artel стала производить пылесосы в Нукусе. С тех пор предприятие является крупнейшим производителем бытовой техники и электроники в Центральной Азии.
С 2017 по 2018 годы Артыкходжаев занимал должность директора ГУП “Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ „Tashkent City“ при Кабинете Министров Республики Узбекистан”.
В 2015 году награждён президентом Республики Узбекистан орденом “Дустлик” (Орден “Дружбы” высшей степени).
22 декабря 2019 года Джахонгир Артыкходжаев был избран в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.

Руководство Ташкентом

В 2018 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул Артыкходжаева на должность хокима. 26 апреля 2018 года на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов Артыкходжаев единогласно утверждён исполняющим обязанности хокима города Ташкента. 21 декабря 2018 года утвержден на должности хокима города Ташкента.
© Sputnik / Рамиз БахтияровХоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии школы 329 в Сергели
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии школы 329 в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на открытии школы 329 в Сергели
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
14 сентября 2018 года Артыкходжаев был избран в Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
© Sputnik / Антон КурилкинХоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир
Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир
© Sputnik / Антон Курилкин
16 января 2023 года на совещании, посвященном энергокризису, президент Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении Джахонгира Артыкходжаева.
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