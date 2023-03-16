https://uz.sputniknews.ru/20230316/mirziyoev-predlojil-sozdat-pri-otg-tsentr-monitoringa-stixiynyx-bedstviy-32968356.html

Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий

Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий

Президент Узбекистана принимает участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.

2023-03-16T17:27+0500

2023-03-16T17:27+0500

2023-03-16T17:40+0500

политика

узбекистан

турция

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать при Организации тюркских государств (ОТГ) Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий.Такое предложение узбекский лидер озвучил в ходе чрезвычайного саммита ОТГ в Анкаре. Создать новую структуру он предложил в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.Напомним, Шавкат Мирзиёев принимает участие во внеочередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Турции, посвященном совместным действиям, связанным с чрезвычайными ситуациями.

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