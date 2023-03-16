https://uz.sputniknews.ru/20230316/mirziyoev-predlojil-sozdat-pri-otg-tsentr-monitoringa-stixiynyx-bedstviy-32968356.html
Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
Президент Узбекистана принимает участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.
2023-03-16T17:27+0500
2023-03-16T17:27+0500
2023-03-16T17:40+0500
политика
узбекистан
турция
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32967626_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_c2fcc4dc46c2a5ab9eb23cbe9c2a12c8.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать при Организации тюркских государств (ОТГ) Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий.Такое предложение узбекский лидер озвучил в ходе чрезвычайного саммита ОТГ в Анкаре. Создать новую структуру он предложил в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.Напомним, Шавкат Мирзиёев принимает участие во внеочередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Турции, посвященном совместным действиям, связанным с чрезвычайными ситуациями.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32967626_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_ae77477311116838cb05972802569b10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент шавкат мирзиёев центр мониторинга и анализа стихийных бедствий отг организация тюркских государств саммит анкара
узбекистан президент шавкат мирзиёев центр мониторинга и анализа стихийных бедствий отг организация тюркских государств саммит анкара
Мирзиёев предложил создать при ОТГ центр мониторинга стихийных бедствий
17:27 16.03.2023 (обновлено: 17:40 16.03.2023)
Президент Узбекистана принимает участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать при Организации тюркских государств (ОТГ) Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий.
Такое предложение узбекский лидер озвучил в ходе чрезвычайного саммита ОТГ в Анкаре. Создать новую структуру он предложил в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.
"Шавкат Мирзиёев предложил создать при ОТГ Центр мониторинга и анализа стихийных бедствий и разместить его в Ташкенте", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Шавкат Мирзиёев принимает участие во внеочередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Турции, посвященном совместным действиям, связанным с чрезвычайными ситуациями.