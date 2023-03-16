https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-shavkat-mirzieev-vizit-vstrecha-vice-prezident-orden-32948358.html
Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом
Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом
Президент Узбекистана вручил вице-президенту Турции орден Дустлик
2023-03-16T11:48+0500
2023-03-16T11:48+0500
2023-03-16T11:52+0500
политика
узбекистан
турция
шавкат мирзиёев
встреча
орден дружбы
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в Анкаре с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Во время встречи лидеры двух стран отметили динамику узбекско-турецких отношений, в том числе рост объемов взаимной торговли. В 2022 году страны создали 370 новых предприятий. За последние шесть лет объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана превысил $3,5 млрд.Узбекистан и Турция реализуют крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, производства стройматериалов, легкой промышленности.Шавкат Мирзиёев отметил большой вклад вице-президента Турции Фуата Актая в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Глава Узбекистана наградил политика орденом “Дустлик”.
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узбекистан турция шавкат мирзиёев визит встреча вице-президент орден
узбекистан турция шавкат мирзиёев визит встреча вице-президент орден
Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом
11:48 16.03.2023 (обновлено: 11:52 16.03.2023)
Стороны отметили динамику развития узбекско-турецких отношений.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в Анкаре с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Во время встречи лидеры двух стран отметили динамику узбекско-турецких отношений, в том числе рост объемов взаимной торговли. В 2022 году страны создали 370 новых предприятий. За последние шесть лет объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана превысил $3,5 млрд.
Узбекистан и Турция реализуют крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, производства стройматериалов, легкой промышленности.
Шавкат Мирзиёев отметил большой вклад вице-президента Турции Фуата Актая в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Глава Узбекистана наградил политика орденом “Дустлик”.