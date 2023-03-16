https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistan-turciya-shavkat-mirzieev-vizit-vstrecha-vice-prezident-orden-32948358.html

Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом

Мирзиёев наградил вице-президента Турции орденом

Президент Узбекистана вручил вице-президенту Турции орден Дустлик

2023-03-16T11:48+0500

2023-03-16T11:48+0500

2023-03-16T11:52+0500

политика

узбекистан

турция

шавкат мирзиёев

встреча

орден дружбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32948451_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0029e7673c8413767702380a3ae2b527.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана находится в Анкаре с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Во время встречи лидеры двух стран отметили динамику узбекско-турецких отношений, в том числе рост объемов взаимной торговли. В 2022 году страны создали 370 новых предприятий. За последние шесть лет объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана превысил $3,5 млрд.Узбекистан и Турция реализуют крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, производства стройматериалов, легкой промышленности.Шавкат Мирзиёев отметил большой вклад вице-президента Турции Фуата Актая в развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами. Глава Узбекистана наградил политика орденом “Дустлик”.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан турция шавкат мирзиёев визит встреча вице-президент орден