https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistantsy-smogut-uvidet-parad-planet--podrobnosti--32965660.html

Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности

Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности

В конце марта жители республики смогут наблюдать удивительное астрономическое явление.

2023-03-16T22:00+0500

2023-03-16T22:00+0500

2023-03-16T22:00+0500

это интересно

узбекистан

планеты

парад

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Уникальное астрономическое событие ждет жителей Земли через неделю — пять планет выстроятся в одну линию, рассказал в интервью Sputnik ученый секретарь Астрономического института Игорь Ибрагимов. Парад планет пройдет 28 марта. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс — именно в таком порядке — встанут в одну линию на западной части неба. Наблюдать данное явление можно за несколько дней до и после даты.По словам эксперта, это зрелище можно будет без проблем увидеть после заката на открытой местности или с верхних этажей высотных зданий. Лучше всего будет видно Венеру, а для Урана и Марса понадобится бинокль или телескоп. Напомним, в последний раз подобный парад планет проходил в июне 2012 года. А следующий будет в 2040 году.Читайте также: Чудеса чистой воды: удивительные реки на планете — фото

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