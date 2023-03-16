Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности
© Sputnik / Виталий АньковПарад планет
© Sputnik / Виталий Аньков
В конце марта жители республики смогут наблюдать удивительное астрономическое явление.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Уникальное астрономическое событие ждет жителей Земли через неделю — пять планет выстроятся в одну линию, рассказал в интервью Sputnik ученый секретарь Астрономического института Игорь Ибрагимов.
Парад планет пройдет 28 марта. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс — именно в таком порядке — встанут в одну линию на западной части неба. Наблюдать данное явление можно за несколько дней до и после даты.
По словам эксперта, это зрелище можно будет без проблем увидеть после заката на открытой местности или с верхних этажей высотных зданий. Лучше всего будет видно Венеру, а для Урана и Марса понадобится бинокль или телескоп.
Напомним, в последний раз подобный парад планет проходил в июне 2012 года. А следующий будет в 2040 году.
Парад планет пройдет 28 марта. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс — именно в таком порядке — встанут в одну линию на западной части неба. Наблюдать данное явление можно за несколько дней до и после даты.
По словам эксперта, это зрелище можно будет без проблем увидеть после заката на открытой местности или с верхних этажей высотных зданий. Лучше всего будет видно Венеру, а для Урана и Марса понадобится бинокль или телескоп.
Напомним, в последний раз подобный парад планет проходил в июне 2012 года. А следующий будет в 2040 году.
Читайте также: Чудеса чистой воды: удивительные реки на планете — фото