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https://uz.sputniknews.ru/20230316/uzbekistantsy-smogut-uvidet-parad-planet--podrobnosti--32965660.html
Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности
Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности
В конце марта жители республики смогут наблюдать удивительное астрономическое явление.
2023-03-16T22:00+0500
2023-03-16T22:00+0500
это интересно
узбекистан
планеты
парад
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Уникальное астрономическое событие ждет жителей Земли через неделю — пять планет выстроятся в одну линию, рассказал в интервью Sputnik ученый секретарь Астрономического института Игорь Ибрагимов. Парад планет пройдет 28 марта. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс — именно в таком порядке — встанут в одну линию на западной части неба. Наблюдать данное явление можно за несколько дней до и после даты.По словам эксперта, это зрелище можно будет без проблем увидеть после заката на открытой местности или с верхних этажей высотных зданий. Лучше всего будет видно Венеру, а для Урана и Марса понадобится бинокль или телескоп. Напомним, в последний раз подобный парад планет проходил в июне 2012 года. А следующий будет в 2040 году.Читайте также: Чудеса чистой воды: удивительные реки на планете — фото
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узбекистан парад планет где посмотреть когда как можно увидеть астрономический институт юпитер меркурий венера уран марс астрономическое явление
узбекистан парад планет где посмотреть когда как можно увидеть астрономический институт юпитер меркурий венера уран марс астрономическое явление

Узбекистанцы смогут увидеть парад планет — подробности

22:00 16.03.2023
© Sputnik / Виталий АньковПарад планет
Парад планет - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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В конце марта жители республики смогут наблюдать удивительное астрономическое явление.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Уникальное астрономическое событие ждет жителей Земли через неделю — пять планет выстроятся в одну линию, рассказал в интервью Sputnik ученый секретарь Астрономического института Игорь Ибрагимов.

Парад планет пройдет 28 марта. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс — именно в таком порядке — встанут в одну линию на западной части неба. Наблюдать данное явление можно за несколько дней до и после даты.

По словам эксперта, это зрелище можно будет без проблем увидеть после заката на открытой местности или с верхних этажей высотных зданий. Лучше всего будет видно Венеру, а для Урана и Марса понадобится бинокль или телескоп.

Напомним, в последний раз подобный парад планет проходил в июне 2012 года. А следующий будет в 2040 году.
Читайте также: Чудеса чистой воды: удивительные реки на планете — фото
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