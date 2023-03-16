https://uz.sputniknews.ru/20230316/vy-v-rossii-vot-udobnyy-bank-dlya-besplatnyx-perevodov-domoy-32929256.html

Вы в России? Вот удобный банк для бесплатных переводов домой

Вы в России? Вот удобный банк для бесплатных переводов домой

Если вы планируете переезд в Россию или вы уже там, то вам точно придется решать, какую банковскую карту оформить.

2023-03-16T08:02+0500

2023-03-16T08:02+0500

2023-03-16T08:02+0500

россия

узбекистан

денежные переводы

карта

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В России больше десятка банков — но удобных и с бесплатными переводами мало. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиски, прочитайте эту статью об удобной карте с возможностью переводить деньги семье в Узбекистан.Тинькофф — мобильный банк без отделенийВ России существует единственный полностью мобильный банк, у которого нет ни одного отделения. Вам может показаться это необычным, но у Тинькофф уже 25 миллионов клиентов, которые ему доверяют.Чтобы оформить карту в обычном банке, вам придется отпрашиваться с работы или тратить выходной на ожидание в очереди. В Тинькофф достаточно потратить 8 минут и, не выходя из дома, заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Ходить куда-то за картой вам тоже не придется. Её вам привезут в удобное время и место — в квартиру, на работу или даже в кафе.Переводы без комиссийИностранцы могут оформить в Тинькофф карту Tinkoff Black. С нее можно переводить деньги в любой банк Узбекистана. Если отправите до 20 000 рублей в месяц, комиссии не будет вообще. Если больше, комиссия составит 1% от суммы перевода. Вам даже не нужно обменивать валюту. При переводе вы сразу же видите на экране курс на сегодня и сумму в узбекских сумах, которая будет зачислена на счет. Вы отправляете в рублях, а семье они приходят в сумах по выгодному курсу. Это удобно: не нужно выходить из дома или снимать наличные, а деньги приходят за несколько минут.Какие еще есть плюсы у карты и банка Тинькофф1. Поддержка 24/7. Если у вас будут вопросы, то за ответами не придется идти в банк. Достаточно написать в чат поддержки и сотрудник Тинькофф ответит вам в любое время и где бы вы ни находились.2. Оплата патента. Чтобы быстро продлить патент, заполните онлайн-форму на сайте Миграционного центра и укажите реквизиты карты Тинькофф. Если у вас есть квитанция, можно оплатить ее по QR-коду.3. Получайте зарплату. На карту Tinkoff Black можно получать зарплату, открыть счет как самозанятый или привязать к счету ИП. Чтобы это сделать, попросите работодателя начислять вам зарплату на вашу карту и передайте ему реквизиты счета (их всегда можно посмотреть в мобильном приложении).4. Снимайте наличные бесплатно. Если нужны наличные, их всегда можно снять с карты в банкомате. Карта Tinkoff Black удобна тем, что позволяет снимать наличные без комиссии: в банкоматах Тинькофф — любую сумму, а в банкоматах других банков — от 3000 до 100 000 ₽.У Тинькофф есть карты, на которых нарисован национальный орнамент. Заполняйте заявку по ссылке, а красивую и удобную карту получите уже на следующий день.* Материал опубликован на коммерческих условиях

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