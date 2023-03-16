https://uz.sputniknews.ru/20230316/vybejavshiy-na-pole-malchik-rasskazal-chto-sdelaet-s-futbolkoy-fayzullaeva---video-32977598.html

Выбежавший на поле мальчик рассказал, что сделает с футболкой Файзуллаева - видео

Выбежавший на поле мальчик рассказал, что сделает с футболкой Файзуллаева - видео

Своим неожиданным появлением ребенок сразу привлек внимание зрителей. Несмотря на старания стюардов, мальчик успел добежать до любимого игрока, обнять его и получить футболку.

2023-03-16T21:34+0500

2023-03-16T21:34+0500

2023-03-16T21:34+0500

видео

футбол

ташкент

узбекистан

фанаты футбола

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Одиннадцатилетний Акбар Абдуллаев прославился в соцсетях после того, как выбежал на поле после футбольного матча в Ташкенте. Видео с его появлением стало вирусным.Случай произошел 15 марта после полуфинального матча Чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунедкор".На разлетевшихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик перелез через ограждение и выбежал на поле. Стюарды попытались поймать Акбара, но не смогли ему помешать: юный фанат успел обнять своего кумира - Аббосбека Файзуллаева, выступавшего под номером 14.В интервью корреспонденту Sputnik мальчик признался, что сам занимается футболом с 6 лет и мечтает вывести сборную Узбекистана на Чемпионат мира.

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