https://uz.sputniknews.ru/20230316/vybejavshiy-na-pole-malchik-rasskazal-chto-sdelaet-s-futbolkoy-fayzullaeva---video-32977598.html
Выбежавший на поле мальчик рассказал, что сделает с футболкой Файзуллаева - видео
Выбежавший на поле мальчик рассказал, что сделает с футболкой Файзуллаева - видео
Своим неожиданным появлением ребенок сразу привлек внимание зрителей. Несмотря на старания стюардов, мальчик успел добежать до любимого игрока, обнять его и получить футболку.
2023-03-16T21:34+0500
2023-03-16T21:34+0500
2023-03-16T21:34+0500
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футбол
ташкент
узбекистан
фанаты футбола
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Одиннадцатилетний Акбар Абдуллаев прославился в соцсетях после того, как выбежал на поле после футбольного матча в Ташкенте. Видео с его появлением стало вирусным.Случай произошел 15 марта после полуфинального матча Чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунедкор".На разлетевшихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик перелез через ограждение и выбежал на поле. Стюарды попытались поймать Акбара, но не смогли ему помешать: юный фанат успел обнять своего кумира - Аббосбека Файзуллаева, выступавшего под номером 14.В интервью корреспонденту Sputnik мальчик признался, что сам занимается футболом с 6 лет и мечтает вывести сборную Узбекистана на Чемпионат мира.
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узбекистан ташкент стадион бунедкор полуфинал кубка азии молодежная сборная футбол узбекистан южная корея мальчик фанат аббосбек файзуллаев акбар абдуллаев
узбекистан ташкент стадион бунедкор полуфинал кубка азии молодежная сборная футбол узбекистан южная корея мальчик фанат аббосбек файзуллаев акбар абдуллаев
Выбежавший на поле мальчик рассказал, что сделает с футболкой Файзуллаева - видео
Своим неожиданным появлением ребенок сразу привлек внимание зрителей. Несмотря на старания стюардов, мальчик успел добежать до любимого игрока, обнять его и получить футболку.
Одиннадцатилетний Акбар Абдуллаев прославился в соцсетях после того, как выбежал на поле после футбольного матча в Ташкенте. Видео с его появлением стало вирусным.
Случай произошел 15 марта после полуфинального матча Чемпионата Азии между молодежными сборными Узбекистана и Южной Кореи на стадионе "Бунедкор".
На разлетевшихся в соцсетях кадрах видно, как мальчик перелез через ограждение и выбежал на поле. Стюарды попытались поймать Акбара, но не смогли ему помешать: юный фанат успел обнять своего кумира - Аббосбека Файзуллаева, выступавшего под номером 14.
В интервью корреспонденту Sputnik мальчик признался, что сам занимается футболом с 6 лет и мечтает вывести сборную Узбекистана на Чемпионат мира.