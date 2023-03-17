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https://uz.sputniknews.ru/20230317/kak-uzbekistan-pomogal-turtsii-infografika-32998902.html
Как Узбекистан помогал Турции —инфографика
Как Узбекистан помогал Турции —инфографика
Помимо спасателей и военных медиков, жителям пострадавших районов помогали обычные узбекистанцы, которые собирали гумпомощь и деньги.
2023-03-17T20:00+0500
2023-03-17T20:00+0500
инфографика
узбекистан
турция
помощь
землетрясение
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В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о помощи, которую узбекистанцы оказали после землетрясений.Масштабные землетрясения, произошедшие 6-7 февраля, власти Турции назвали "катастрофой века". Число погибших достигло более 48 тыс. человек.Узбекистан направил в район бедствия около 200 спасателей, кинологов и военных медиков.К помощи со стороны спасателей и военных медиков прибавилась поддержка всех узбекистанцев, не только которые собирали гумпомощь, но и жертвовали пострадавшим личные сбережения.Об оказанной помощи в цифрах — в нашей инфографике.
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инфографика узбекистан турция землетрясение помощь в цифрах спасатели медики кинологи гуманитарная помощь военный госпиталь
инфографика узбекистан турция землетрясение помощь в цифрах спасатели медики кинологи гуманитарная помощь военный госпиталь

Как Узбекистан помогал Турции —инфографика

20:00 17.03.2023
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Помимо спасателей и военных медиков, жителям пострадавших районов помогали обычные узбекистанцы, которые собирали гумпомощь и деньги.
В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о помощи, которую узбекистанцы оказали после землетрясений.
Масштабные землетрясения, произошедшие 6-7 февраля, власти Турции назвали "катастрофой века". Число погибших достигло более 48 тыс. человек.
Узбекистан направил в район бедствия около 200 спасателей, кинологов и военных медиков.
К помощи со стороны спасателей и военных медиков прибавилась поддержка всех узбекистанцев, не только которые собирали гумпомощь, но и жертвовали пострадавшим личные сбережения.
Об оказанной помощи в цифрах — в нашей инфографике.
Как Узбекистан помог Турции инфографика - Sputnik Узбекистан
Как Узбекистан помог Турции инфографика - Sputnik Узбекистан
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