https://uz.sputniknews.ru/20230317/kak-uzbekistan-pomogal-turtsii-infografika-32998902.html
Как Узбекистан помогал Турции —инфографика
Как Узбекистан помогал Турции —инфографика
Помимо спасателей и военных медиков, жителям пострадавших районов помогали обычные узбекистанцы, которые собирали гумпомощь и деньги.
2023-03-17T20:00+0500
2023-03-17T20:00+0500
2023-03-17T20:00+0500
инфографика
узбекистан
турция
помощь
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32951742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36404f07424e050aaf05050bdd8a35c8.png
В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о помощи, которую узбекистанцы оказали после землетрясений.Масштабные землетрясения, произошедшие 6-7 февраля, власти Турции назвали "катастрофой века". Число погибших достигло более 48 тыс. человек.Узбекистан направил в район бедствия около 200 спасателей, кинологов и военных медиков.К помощи со стороны спасателей и военных медиков прибавилась поддержка всех узбекистанцев, не только которые собирали гумпомощь, но и жертвовали пострадавшим личные сбережения.Об оказанной помощи в цифрах — в нашей инфографике.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32951742_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dceacab1e14b31fadacee8ccf97ad252.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика узбекистан турция землетрясение помощь в цифрах спасатели медики кинологи гуманитарная помощь военный госпиталь
инфографика узбекистан турция землетрясение помощь в цифрах спасатели медики кинологи гуманитарная помощь военный госпиталь
Как Узбекистан помогал Турции —инфографика
Помимо спасателей и военных медиков, жителям пострадавших районов помогали обычные узбекистанцы, которые собирали гумпомощь и деньги.
В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о помощи, которую узбекистанцы оказали после землетрясений.
Масштабные землетрясения, произошедшие 6-7 февраля, власти Турции назвали "катастрофой века". Число погибших достигло более 48 тыс. человек.
Узбекистан направил в район бедствия около 200 спасателей, кинологов и военных медиков.
К помощи со стороны спасателей и военных медиков прибавилась поддержка всех узбекистанцев, не только которые собирали гумпомощь, но и жертвовали пострадавшим личные сбережения.
Об оказанной помощи в цифрах — в нашей инфографике.