https://uz.sputniknews.ru/20230317/kak-uzbekistan-pomogal-turtsii-infografika-32998902.html

Как Узбекистан помогал Турции —инфографика

Как Узбекистан помогал Турции —инфографика

Помимо спасателей и военных медиков, жителям пострадавших районов помогали обычные узбекистанцы, которые собирали гумпомощь и деньги.

2023-03-17T20:00+0500

2023-03-17T20:00+0500

2023-03-17T20:00+0500

инфографика

узбекистан

турция

помощь

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32951742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36404f07424e050aaf05050bdd8a35c8.png

В посольстве Турции в Узбекистане рассказали о помощи, которую узбекистанцы оказали после землетрясений.Масштабные землетрясения, произошедшие 6-7 февраля, власти Турции назвали "катастрофой века". Число погибших достигло более 48 тыс. человек.Узбекистан направил в район бедствия около 200 спасателей, кинологов и военных медиков.К помощи со стороны спасателей и военных медиков прибавилась поддержка всех узбекистанцев, не только которые собирали гумпомощь, но и жертвовали пострадавшим личные сбережения.Об оказанной помощи в цифрах — в нашей инфографике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика узбекистан турция землетрясение помощь в цифрах спасатели медики кинологи гуманитарная помощь военный госпиталь