https://uz.sputniknews.ru/20230317/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--32989079.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Празднования Навруза, киберспортивный фестиваль и концерт группы “СЛОТ”. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-03-17T13:32+0500

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Суббота, 18 мартаNavro'z Party в парке AshxobodС 18 по 22 марта посетителей парка ждет концертная программа с участием Достона Эргашева, Зиеды, Шохруха и других звезд узбекской эстрады.Время: 19:00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость билетов: 10 тыс. сумовВыставка "Здравствуй, новый день!"В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка, посвященная празднику Навруз.Время: 10:00Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Стоимость билетов: 10 тыс. для узбекистанцев и 50 тыс. для иностранных гражданТелефон для справок: (+998) 71−209−8015Киберспортивный фестиваль, посвященный игре CS:GOТурнир по популярной игре пройдет с онлайн отборочным туром и финалом в холле ТРЦ. Зрителей ждет шоу-программа и розыгрыши призов.Время: 16:00Место: ТРЦ CompassВход свободныйТелефон для справок: (+998) 99−444−2441Концертная программа в Anhor ParkПосетителей ждет концертная программа с участием DJ King Macarella, Мирзабека Холмедова и Хамдама Собирова.Время: 19:00Место: Anhor ParkВход свободныйЭко-фестиваль 2023Участники фестиваля смогут вместе посадить деревья, прослушать лекции об экологии и познакомиться с локальными эко-брендами. Также предусмотрены активные игры и просмотр документальных фильмов.Время: 9:00Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. РусановаВход свободныйВоскресенье, 19 мартаКонцерт группы "СЛОТ"Российская рок-группа выступит с большим юбилейным шоу “ХХ лет”. Слушателей ждут главные хиты группы и яркое шоу.Стоимость участия: 600 тыс. сумовМесто: VMИнтерактивное шоу в Parus'eПосетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам сериала "Игра в кальмара". А также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18:00Место: CРЦ ParusСтоимость входа: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Выступление Ne Prosto OrchestraКазахстанский оркестр исполнит произведения из популярного турецкого сериала “Великолепный век” на сцене Дома кинематографистов.Время: 19:00Место: Kinochilar UyiСтоимость билетов: 200-500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Шоу иллюзионистов братьев СафроновыхРоссийские иллюзионисты братья Сафроновы представят новую концертную программу “Ураган чудес” на сцене Дворца “Дружба народов”.Время: 15:00, 18:00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 50-500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−169−8787Празднование Навруза в парке "Вечный город"Посетителей ждет фестиваль воздушных змеев, модный показ национальной одежды и дегустация плова и сумаляка.Время: 10:00Место: Silk Road Samarkand

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