Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
13:32 17.03.2023 (обновлено: 13:47 17.03.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалистка группы "СЛОТ" Дария Ставрович (Нуки). Архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Празднования Навруза, киберспортивный фестиваль и концерт группы “СЛОТ”. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 18 марта
Navro'z Party в парке Ashxobod
С 18 по 22 марта посетителей парка ждет концертная программа с участием Достона Эргашева, Зиеды, Шохруха и других звезд узбекской эстрады.
Время: 19:00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость билетов: 10 тыс. сумов
С 18 по 22 марта посетителей парка ждет концертная программа с участием Достона Эргашева, Зиеды, Шохруха и других звезд узбекской эстрады.
Время: 19:00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость билетов: 10 тыс. сумов
Выставка "Здравствуй, новый день!"
В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка, посвященная празднику Навруз.
Время: 10:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 тыс. для узбекистанцев и 50 тыс. для иностранных граждан
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
В Галерее изобразительного искусства пройдет выставка, посвященная празднику Навруз.
Время: 10:00
Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)
Стоимость билетов: 10 тыс. для узбекистанцев и 50 тыс. для иностранных граждан
Телефон для справок: (+998) 71−209−8015
Киберспортивный фестиваль, посвященный игре CS:GO
Турнир по популярной игре пройдет с онлайн отборочным туром и финалом в холле ТРЦ. Зрителей ждет шоу-программа и розыгрыши призов.
Время: 16:00
Место: ТРЦ Compass
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 99−444−2441
Турнир по популярной игре пройдет с онлайн отборочным туром и финалом в холле ТРЦ. Зрителей ждет шоу-программа и розыгрыши призов.
Время: 16:00
Место: ТРЦ Compass
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 99−444−2441
Концертная программа в Anhor Park
Посетителей ждет концертная программа с участием DJ King Macarella, Мирзабека Холмедова и Хамдама Собирова.
Время: 19:00
Место: Anhor Park
Вход свободный
Посетителей ждет концертная программа с участием DJ King Macarella, Мирзабека Холмедова и Хамдама Собирова.
Время: 19:00
Место: Anhor Park
Вход свободный
Эко-фестиваль 2023
Участники фестиваля смогут вместе посадить деревья, прослушать лекции об экологии и познакомиться с локальными эко-брендами. Также предусмотрены активные игры и просмотр документальных фильмов.
Время: 9:00
Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова
Вход свободный
Участники фестиваля смогут вместе посадить деревья, прослушать лекции об экологии и познакомиться с локальными эко-брендами. Также предусмотрены активные игры и просмотр документальных фильмов.
Время: 9:00
Место: Ташкентский ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова
Вход свободный
Воскресенье, 19 марта
Концерт группы "СЛОТ"
Российская рок-группа выступит с большим юбилейным шоу “ХХ лет”. Слушателей ждут главные хиты группы и яркое шоу.
Стоимость участия: 600 тыс. сумов
Место: VM
Российская рок-группа выступит с большим юбилейным шоу “ХХ лет”. Слушателей ждут главные хиты группы и яркое шоу.
Стоимость участия: 600 тыс. сумов
Место: VM
Интерактивное шоу в Parus'e
Посетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам сериала "Игра в кальмара". А также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Посетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам сериала "Игра в кальмара". А также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18:00
Место: CРЦ Parus
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Выступление Ne Prosto Orchestra
Казахстанский оркестр исполнит произведения из популярного турецкого сериала “Великолепный век” на сцене Дома кинематографистов.
Время: 19:00
Место: Kinochilar Uyi
Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Казахстанский оркестр исполнит произведения из популярного турецкого сериала “Великолепный век” на сцене Дома кинематографистов.
Время: 19:00
Место: Kinochilar Uyi
Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Шоу иллюзионистов братьев Сафроновых
Российские иллюзионисты братья Сафроновы представят новую концертную программу “Ураган чудес” на сцене Дворца “Дружба народов”.
Время: 15:00, 18:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 50-500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−169−8787
Российские иллюзионисты братья Сафроновы представят новую концертную программу “Ураган чудес” на сцене Дворца “Дружба народов”.
Время: 15:00, 18:00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 50-500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−169−8787
Празднование Навруза в парке "Вечный город"
Посетителей ждет фестиваль воздушных змеев, модный показ национальной одежды и дегустация плова и сумаляка.
Время: 10:00
Место: Silk Road Samarkand
Посетителей ждет фестиваль воздушных змеев, модный показ национальной одежды и дегустация плова и сумаляка.
Время: 10:00
Место: Silk Road Samarkand