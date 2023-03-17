https://uz.sputniknews.ru/20230317/uralskaya-kompaniya-vykupit-aktsii-elektrqishloqqurilish-32981230.html
Уральская компания выкупит акции "Elektrqishloqqurilish"
Уральская компания выкупит акции "Elektrqishloqqurilish"
Российская компания выкупит 58,41% акций за 92,2 млрд сумов, сообщили в инвестиционной компании.
2023-03-17T09:02+0500
2023-03-17T09:02+0500
2023-03-17T11:52+0500
экономика
узбекистан
россия
приватизация
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ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Инвестиционная компания UzAssets сообщила о достижении соглашения по продаже 58,41% пакета акций в уставном капитале АО "Elektrqishloqqurilish" с АО "Уральская энергетическая строительная компания" за 93,2 млрд. сум.От инвесторов поступили 7 заявок о выражении заинтересованности в покупке актива. Наилучшее обязывающее предложение предоставила АО "Уральская энергетическая строительная компания".При этом "UzAssets" рассчитывает, что в будущем российская компания сможет сохранить устойчивое развитие АО "Elektrqishloqqurilish" в условиях усиления конкуренции на рынке и сумеет стать одним из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана по строительству объектов электрических сетей с различным напряжением.АО "Elektrqishloqqurilish" занимается строительством электросетевых объектов напряжением. Компания была подрядчиком для проектов "Лукойл" и Hyundai Engineering.В структуру компании входят Наманганский завод металлоконструкций, Кувасайский завод железобетонных изделий, Управление производственно-технологической комплектации в Ташкенте, производство линейно-сцепной арматуры и метизов и шесть механизированных колонн.АО "Уральская энергетическая строительная компания" является ведущим предприятием в сфере строительства линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения на территории России с 2004 г.Компания построила десятки объектов по всей территории России: от Северного Ледовитого океана до Черноморского побережья. Все работы на объектах выполняются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.
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узбекистан приватизация акции госдоля
узбекистан приватизация акции госдоля
Уральская компания выкупит акции "Elektrqishloqqurilish"
09:02 17.03.2023 (обновлено: 11:52 17.03.2023)
Российская компания выкупит 58,41% акций за 92,2 млрд сумов, сообщили в инвестиционной компании.
ТАШКЕНТ, 17 мар – Sputnik. Инвестиционная компания UzAssets сообщила о достижении соглашения по продаже 58,41% пакета акций в уставном капитале АО "Elektrqishloqqurilish" с АО "Уральская энергетическая строительная компания" за 93,2 млрд. сум.
От инвесторов поступили 7 заявок о выражении заинтересованности в покупке актива. Наилучшее обязывающее предложение предоставила АО "Уральская энергетическая строительная компания".
При этом "UzAssets" рассчитывает, что в будущем российская компания сможет сохранить устойчивое развитие АО "Elektrqishloqqurilish" в условиях усиления конкуренции на рынке и сумеет стать одним из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана по строительству объектов электрических сетей с различным напряжением.
АО "Elektrqishloqqurilish" занимается строительством электросетевых объектов напряжением. Компания была подрядчиком для проектов "Лукойл" и Hyundai Engineering.
В структуру компании входят Наманганский завод металлоконструкций, Кувасайский завод железобетонных изделий, Управление производственно-технологической комплектации в Ташкенте, производство линейно-сцепной арматуры и метизов и шесть механизированных колонн.
АО "Уральская энергетическая строительная компания" является ведущим предприятием в сфере строительства линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения на территории России с 2004 г.
Компания построила десятки объектов по всей территории России: от Северного Ледовитого океана до Черноморского побережья. Все работы на объектах выполняются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.