https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-airways-rasshiryat-geografiya-polet-uvelichenie-chislo-reys-33001855.html

Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов

Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов

Компания возобновила полеты из Намангана в Оренбург, увеличила число рейсов в Екатеринбург, а также открыла новое направление — в Нижневартовск.

2023-03-17T19:29+0500

2023-03-17T19:29+0500

2023-03-17T19:46+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways расширяет географию полетов из хаба "Восточный" и увеличивает количество рейсов в неделю, сообщает национальный авиаперевозчик. Рейсы по маршруту Наманган – Оренбург – Наманган возобновят с 27 марта 2023 года. Полеты будут выполнять еженедельно — по понедельникам:Также с 31 марта увеличат частоту полетов из Намангана в Екатеринбург. Регулярные прямые рейсы по маршруту Наманган – Екатеринбург – Наманган будут выполнять два раза в неделю — по понедельникам и пятницам:Кроме того, с 31 марта на еженедельной основе, по пятницам, начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Наманган – Нижневартовск – Наманган:Читайте также:

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