https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-airways-rasshiryat-geografiya-polet-uvelichenie-chislo-reys-33001855.html
Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
Компания возобновила полеты из Намангана в Оренбург, увеличила число рейсов в Екатеринбург, а также открыла новое направление — в Нижневартовск.
2023-03-17T19:29+0500
2023-03-17T19:29+0500
2023-03-17T19:46+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways расширяет географию полетов из хаба "Восточный" и увеличивает количество рейсов в неделю, сообщает национальный авиаперевозчик. Рейсы по маршруту Наманган – Оренбург – Наманган возобновят с 27 марта 2023 года. Полеты будут выполнять еженедельно — по понедельникам:Также с 31 марта увеличат частоту полетов из Намангана в Екатеринбург. Регулярные прямые рейсы по маршруту Наманган – Екатеринбург – Наманган будут выполнять два раза в неделю — по понедельникам и пятницам:Кроме того, с 31 марта на еженедельной основе, по пятницам, начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Наманган – Нижневартовск – Наманган:Читайте также:
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узбекистан россия аэропорт самолет рейсы маршрут пассажиры география полет авиаперевозчик хаб
узбекистан россия аэропорт самолет рейсы маршрут пассажиры география полет авиаперевозчик хаб
Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
19:29 17.03.2023 (обновлено: 19:46 17.03.2023)
Компания возобновила полеты из Намангана в Оренбург, увеличила число рейсов в Екатеринбург, а также открыла новое направление — в Нижневартовск.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways расширяет географию полетов из хаба "Восточный" и увеличивает количество рейсов в неделю, сообщает
национальный авиаперевозчик. Рейсы по маршруту Наманган – Оренбург – Наманган возобновят с 27 марта 2023 года. Полеты будут выполнять еженедельно — по понедельникам:
вылет из Намангана в 07.05 по местному времени (Наманган);
прилет в Оренбург в 10.30 по местному времени (Оренбург);
вылет из Оренбурга в 12.00 по местному времени (Оренбург);
прилет в Наманган в 15.10 следующего дня по местному времени (Наманган).
Также с 31 марта увеличат частоту полетов из Намангана в Екатеринбург. Регулярные прямые рейсы по маршруту Наманган – Екатеринбург – Наманган будут выполнять два раза в неделю — по понедельникам и пятницам:
вылет из Намангана в 07.05 по местному времени (Наманган);
прилет в Екатеринбург в 10.30 по местному времени (Екатеринбург);
вылет из Екатеринбурга в 12.00 по местному времени (Екатеринбург);
прилет в Наманган в 15.10 следующего дня по местному времени (Наманган).
Кроме того, с 31 марта на еженедельной основе, по пятницам, начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Наманган – Нижневартовск – Наманган:
вылет из Намангана в 16.00 по местному времени (Наманган);
прилет в Нижневартовск в 19.45 по местному времени (Нижневартовск);
вылет из Нижневартовска в 21.45 по местному времени (Нижневартовск);
прилет в Наманган в 01.35 следующего дня по местному времени (Наманган).