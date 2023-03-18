https://uz.sputniknews.ru/20230318/gromko-veselo-i-yarko-uzbekistantsy-otmetili-navruz-v-moskve--video--33017305.html
Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео
Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео
Программа праздника включала концерт, танцы и фуршет.
2023-03-18T16:58+0500
2023-03-18T16:58+0500
2023-03-18T16:58+0500
видео
москва
узбекистанцы
навруз
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Вчера в московском здании Всероссийского государственного университета кинематографии прошел весенний праздник Навруз.Мероприятие организовало посольство Узбекистана в России совместно с администрацией вуза.Праздничный вечер начался с выступления высокопоставленных гостей: Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, председателя общественного Фонда "Ватандош" Одилжона Саттарова и ректора ВГИКа Владимира Малышева.В беседе с корреспондентом Sputnik Генеральный консул Узбекистана в Москве Мехриддин Хайриддинов отметил, что празднование Навруза – это не только добрая традиция в Узбекистане, но и в Москве.Также в рамках мероприятия прошел концерт, на котором выступили знаменитые узбекские исполнители и другие деятели культуры.По завершении праздника всех пришедших гостей угостили праздничным блюдом – традиционным узбекским пловом.
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видео узбекистанцы отметили навруз в москве вгик мероприятия посольство узбекистана в россии посольство узбекистана в москве навруз в россии мероприятия как отметили как отмечают новости новость культура нацменьшинсва в россии мигранты в россии
Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео
Программа праздника включала в себя музыкальный концерт, национальные танцы и праздничный фуршет.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Вчера в московском здании Всероссийского государственного университета кинематографии прошел весенний праздник Навруз.
Мероприятие организовало посольство Узбекистана в России совместно с администрацией вуза.
Праздничный вечер начался с выступления высокопоставленных гостей: Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, председателя общественного Фонда "Ватандош" Одилжона Саттарова и ректора ВГИКа Владимира Малышева.
"У нас учатся замечательные ребята из Узбекистана – они и филиал института в Ташкенте радуют нас. Так что мы с вами родные люди. Давайте порадуемся нашей встречи и пожелаем добра друг другу",- сказал в своей речи Малышев.
В беседе с корреспондентом Sputnik Генеральный консул Узбекистана в Москве Мехриддин Хайриддинов отметил, что празднование Навруза – это не только добрая традиция в Узбекистане, но и в Москве.
"В связи с объявлением в Узбекистане 2023 года "Годом заботы о человеке и качественного образования" проведение сегодняшнего мероприятия становится еще более актуальным. Таким образом воплощаются инициативы президента республики Шавката Миромоновича Мирзиёева и придается особое внимание заботе государства о своих гражданах, находящихся вдали от дома, - подчеркнул консул.
Также в рамках мероприятия прошел концерт, на котором выступили знаменитые узбекские исполнители и другие деятели культуры.
По завершении праздника всех пришедших гостей угостили праздничным блюдом – традиционным узбекским пловом.