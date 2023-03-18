https://uz.sputniknews.ru/20230318/gromko-veselo-i-yarko-uzbekistantsy-otmetili-navruz-v-moskve--video--33017305.html

Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео

Громко, весело и ярко: узбекистанцы отметили Навруз в Москве – видео

Программа праздника включала концерт, танцы и фуршет.

2023-03-18T16:58+0500

2023-03-18T16:58+0500

2023-03-18T16:58+0500

видео

москва

узбекистанцы

навруз

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Вчера в московском здании Всероссийского государственного университета кинематографии прошел весенний праздник Навруз.Мероприятие организовало посольство Узбекистана в России совместно с администрацией вуза.Праздничный вечер начался с выступления высокопоставленных гостей: Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, председателя общественного Фонда "Ватандош" Одилжона Саттарова и ректора ВГИКа Владимира Малышева.В беседе с корреспондентом Sputnik Генеральный консул Узбекистана в Москве Мехриддин Хайриддинов отметил, что празднование Навруза – это не только добрая традиция в Узбекистане, но и в Москве.Также в рамках мероприятия прошел концерт, на котором выступили знаменитые узбекские исполнители и другие деятели культуры.По завершении праздника всех пришедших гостей угостили праздничным блюдом – традиционным узбекским пловом.

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