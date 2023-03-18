https://uz.sputniknews.ru/20230318/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-subbotu-32998681.html

Синоптики рассказали о погоде в субботу

Синоптики рассказали о погоде в субботу

Какая погода будет 18 марта — в нашем материале.

2023-03-18T09:07+0500

2023-03-18T09:07+0500

2023-03-18T09:07+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/12/32369535_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_bd65518778b22d399308481cd9bba139.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В субботу на большей территории республики дождя не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Самаркандская областьПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Местами сильный дождь с грозой. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прогноз погоды на среду 18 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей