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https://uz.sputniknews.ru/20230318/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-subbotu-32998681.html
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Какая погода будет 18 марта — в нашем материале.
2023-03-18T09:07+0500
2023-03-18T09:07+0500
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прогноз погоды
узбекистан
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В субботу на большей территории республики дождя не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Самаркандская областьПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Местами сильный дождь с грозой. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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прогноз погоды на среду 18 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей
прогноз погоды на среду 18 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей

Синоптики рассказали о погоде в субботу

09:07 18.03.2023
© unsplash.comПеременная облачность
Переменная облачность - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2023
© unsplash.com
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Какая погода будет на территории республики 18 марта — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В субботу на большей территории республики дождя не будет. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью
8-10° тепла, днем 21-23° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с., местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность. Местами небольшой дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Самаркандская область
Переменная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью
7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Местами сильный дождь с грозой. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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