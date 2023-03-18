https://uz.sputniknews.ru/20230318/vo-skolko-oboydetsya-prigotovlenie-sumalyaka-v-2023-godu---infografika-33002841.html

Во сколько обойдется приготовление сумаляка в 2023 году - инфографика

Во сколько обойдется приготовление сумаляка в 2023 году - инфографика

В Узбекистане к Наврузу традиционно готовят национальное блюдо - сумаляк. Во сколько обойдется приготовление казана сумаляка - в инфографике Sputnik.

2023-03-18T20:00+0500

2023-03-18T20:00+0500

2023-03-18T20:00+0500

инфографика

узбекистан

сумаляк

навруз

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Сумаляк в Узбекистане является неизменным атрибутом Навруза. Его приготовление может превратиться в целое событие - с гостями, песнями, танцами. Готовят его из муки, пророщенной пшеницы, хлопкового масла, добавляют в сумаляк орехи.Корреспондент Sputnik подсчитал, во сколько обойдутся продукты для одного казана сумаляка по средним ценам на рынках Ташкента.

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узбекистан навруз обычаи традиции национальное традиционное блюдо сумаляк пророщенная пшеница мука хлопковое масло сколько стоит во сколько обойдется средние цены на рынках ташкента