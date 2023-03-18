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https://uz.sputniknews.ru/20230318/vo-skolko-oboydetsya-prigotovlenie-sumalyaka-v-2023-godu---infografika-33002841.html
Во сколько обойдется приготовление сумаляка в 2023 году - инфографика
Во сколько обойдется приготовление сумаляка в 2023 году - инфографика
В Узбекистане к Наврузу традиционно готовят национальное блюдо - сумаляк. Во сколько обойдется приготовление казана сумаляка - в инфографике Sputnik.
2023-03-18T20:00+0500
2023-03-18T20:00+0500
инфографика
узбекистан
сумаляк
навруз
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Сумаляк в Узбекистане является неизменным атрибутом Навруза. Его приготовление может превратиться в целое событие - с гостями, песнями, танцами. Готовят его из муки, пророщенной пшеницы, хлопкового масла, добавляют в сумаляк орехи.Корреспондент Sputnik подсчитал, во сколько обойдутся продукты для одного казана сумаляка по средним ценам на рынках Ташкента.
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узбекистан навруз обычаи традиции национальное традиционное блюдо сумаляк пророщенная пшеница мука хлопковое масло сколько стоит во сколько обойдется средние цены на рынках ташкента
узбекистан навруз обычаи традиции национальное традиционное блюдо сумаляк пророщенная пшеница мука хлопковое масло сколько стоит во сколько обойдется средние цены на рынках ташкента

Во сколько обойдется приготовление сумаляка в 2023 году - инфографика

20:00 18.03.2023
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В Узбекистане к Наврузу традиционно готовят национальное блюдо - сумаляк. Во сколько обойдется приготовление казана сумаляка - в инфографике Sputnik.
Сумаляк инфографика - Sputnik Узбекистан
Сумаляк инфографика - Sputnik Узбекистан
Сумаляк в Узбекистане является неизменным атрибутом Навруза. Его приготовление может превратиться в целое событие - с гостями, песнями, танцами. Готовят его из муки, пророщенной пшеницы, хлопкового масла, добавляют в сумаляк орехи.
Корреспондент Sputnik подсчитал, во сколько обойдутся продукты для одного казана сумаляка по средним ценам на рынках Ташкента.
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