https://uz.sputniknews.ru/20230318/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-prezidenta-sirii--33019478.html
Зеленский ввел санкции против президента Сирии
Зеленский ввел санкции против президента Сирии
Санкции включают запрет на въезд на Украину и многое другое.
2023-03-18T17:58+0500
2023-03-18T17:58+0500
2023-03-18T18:04+0500
в мире
владимир зеленский
башар асад
санкции
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против главы Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости.Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте украинского политика. Согласно документу, санкции, рассчитанные на десять лет, включают в себя запрет на посещение страны, блокировку активов, запрет вывода капитала из Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств, запрет на передачу технологий и права интеллектуальной собственности.Кроме того, под санкции попали министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и премьер-министр страны Хусейн Арнус.Ранее в интервью для телеканала Соловьев Live Башар Асад назвал Владимира Зеленского клоуном.
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зеленский ввел санкции против президента сирии санкции против башара асада башар асад президент сирии сирия визит асада в москву отношения украины и сирии асад с путиным политика новости новость
Зеленский ввел санкции против президента Сирии
17:58 18.03.2023 (обновлено: 18:04 18.03.2023)
Санкции включают запрет на въезд в страну, блокировку активов, ограничение торговых операций.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против главы Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости
.
Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте украинского политика. Согласно документу, санкции, рассчитанные на десять лет, включают в себя запрет на посещение страны, блокировку активов, запрет вывода капитала из Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств, запрет на передачу технологий и права интеллектуальной собственности.
Кроме того, под санкции попали министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и премьер-министр страны Хусейн Арнус.
Ранее в интервью для телеканала Соловьев Live Башар Асад назвал Владимира Зеленского клоуном.