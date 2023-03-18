https://uz.sputniknews.ru/20230318/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-prezidenta-sirii--33019478.html

Зеленский ввел санкции против президента Сирии

Зеленский ввел санкции против президента Сирии

Санкции включают запрет на въезд на Украину и многое другое.

2023-03-18T17:58+0500

2023-03-18T17:58+0500

2023-03-18T18:04+0500

в мире

владимир зеленский

башар асад

санкции

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против главы Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости.Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте украинского политика. Согласно документу, санкции, рассчитанные на десять лет, включают в себя запрет на посещение страны, блокировку активов, запрет вывода капитала из Украины, прекращение экономических и финансовых обязательств, запрет на передачу технологий и права интеллектуальной собственности.Кроме того, под санкции попали министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и премьер-министр страны Хусейн Арнус.Ранее в интервью для телеканала Соловьев Live Башар Асад назвал Владимира Зеленского клоуном.

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