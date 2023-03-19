https://uz.sputniknews.ru/20230319/kak-prostoy-jitel-xorezma-ojivil-kukol-i-proslavilsya-na-ves-mir---video-32935070.html
Как простой житель Хорезма оживил кукол и прославился на весь мир - видео
Как простой житель Хорезма оживил кукол и прославился на весь мир - видео
Мансур Куязов возродил древнее искусство традиционного театра кукол. Сейчас его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев.
2023-03-19T21:00+0500
2023-03-19T21:00+0500
2023-03-19T21:00+0500
видео
культура
узбекистан
хорезмская область
театр кукол
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Мансур Курязов — мастер по изготовлению кукол. Он родом из маленького кишлака в Хорезмской области. Свой путь в искусстве начал в Ташкенте, а вернувшись в родную область, возродил там древнее искусство традиционного театра кукол.Данное увлечение помогло ему не только заниматься любимым делом, но и подарило мировое признание.Его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев. Сам мастер посетил уже более 30 стран, в которых рассказывал об уникальном искусстве Узбекистана.Сейчас кукольник руководит маленьким театром и выступает перед публикой. Также он передает секреты ремесла своим ученикам, которых уже более 500 по всей республике.
узбекистан
хорезмская область
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2023
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
видео узбекистан хорезмская область традиционный театр кукол ремесло рукоделие культура усто мастер мансур куязов
видео узбекистан хорезмская область традиционный театр кукол ремесло рукоделие культура усто мастер мансур куязов
Как простой житель Хорезма оживил кукол и прославился на весь мир - видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Мансур Куязов возродил древнее искусство традиционного театра кукол. Сейчас его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев.
Мансур Курязов — мастер по изготовлению кукол. Он родом из маленького кишлака в Хорезмской области. Свой путь в искусстве начал в Ташкенте, а вернувшись в родную область, возродил там древнее искусство традиционного театра кукол.
Данное увлечение помогло ему не только заниматься любимым делом, но и подарило мировое признание.
Его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев. Сам мастер посетил уже более 30 стран, в которых рассказывал об уникальном искусстве Узбекистана.
Сейчас кукольник руководит маленьким театром и выступает перед публикой. Также он передает секреты ремесла своим ученикам, которых уже более 500 по всей республике.
"Я стараюсь сделать свою куклу. Не похожую на куклы других национальностей", — поделился своей целью Курязов.