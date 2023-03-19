https://uz.sputniknews.ru/20230319/kak-prostoy-jitel-xorezma-ojivil-kukol-i-proslavilsya-na-ves-mir---video-32935070.html

Как простой житель Хорезма оживил кукол и прославился на весь мир - видео

Как простой житель Хорезма оживил кукол и прославился на весь мир - видео

Мансур Куязов возродил древнее искусство традиционного театра кукол. Сейчас его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев.

2023-03-19T21:00+0500

2023-03-19T21:00+0500

2023-03-19T21:00+0500

видео

культура

узбекистан

хорезмская область

театр кукол

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Мансур Курязов — мастер по изготовлению кукол. Он родом из маленького кишлака в Хорезмской области. Свой путь в искусстве начал в Ташкенте, а вернувшись в родную область, возродил там древнее искусство традиционного театра кукол.Данное увлечение помогло ему не только заниматься любимым делом, но и подарило мировое признание.Его работы выставляются на международных выставках, а также пополняют коллекции всемирно известных музеев. Сам мастер посетил уже более 30 стран, в которых рассказывал об уникальном искусстве Узбекистана.Сейчас кукольник руководит маленьким театром и выступает перед публикой. Также он передает секреты ремесла своим ученикам, которых уже более 500 по всей республике.

узбекистан

хорезмская область

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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