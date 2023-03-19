https://uz.sputniknews.ru/20230319/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-v-voskresene--sinoptiki--33031499.html

Какая погода ждет Узбекистан в воскресенье – синоптики

Какая погода ждет Узбекистан в воскресенье – синоптики

Специалисты Узгидромета рассказали о погоде 19 марта.

2023-03-19T09:06+0500

2023-03-19T09:06+0500

2023-03-19T09:06+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В воскресенье на большей территории республики будет дожль. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

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прогноз погоды на воскресенье 19 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей