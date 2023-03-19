https://uz.sputniknews.ru/20230319/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-v-voskresene--sinoptiki--33031499.html
Какая погода ждет Узбекистан в воскресенье – синоптики
Какая погода ждет Узбекистан в воскресенье – синоптики
Специалисты Узгидромета рассказали о погоде 19 марта.
2023-03-19T09:06+0500
2023-03-19T09:06+0500
2023-03-19T09:06+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В воскресенье на большей территории республики будет дожль. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами сильный дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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прогноз погоды на воскресенье 19 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей
прогноз погоды на воскресенье 19 марта какая погода узбекистан ташкент будет ли дождь опасность схода селей
Какая погода ждет Узбекистан в воскресенье – синоптики
Специалисты Узгидромета рассказали о погоде 19 марта. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
В воскресенье на большей территории республики будет дожль. При этом по горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, передает Узгидромет
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Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 19-24° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами сильный дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.