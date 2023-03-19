https://uz.sputniknews.ru/20230319/razmer-poshliny-za-jalobu-na-gosuslugi-snizili-vpolovinu-33031724.html

Размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину

Размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину

Изменение послужит рассмотрению обращений населения.

2023-03-19T10:15+0500

2023-03-19T10:15+0500

2023-03-19T10:15+0500

общество

узбекистан

государство

пошлины

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Размер государственной пошлины за подаваемые в суд жалобы, связанные с оказанием государственных услуг, снизили на 50%. В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон.Согласно документу, теперь при подаче гражданами в суд заявлений на решения, действия или бездействия госорганов и иных организаций, связанные с оказанием государственных услуг устанавливают уплату пошлины в размере 50% от ставки. Остальная часть взыскивают в установленном порядке по результатам рассмотрения дела.На 37 пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в начале марта отмечалось, что возникла необходимость создания дополнительных условий для обеспечения судебной защиты прав и законных интересов физических лиц при оказании им государственных услуг.Сенаторы считают, что это изменение послужит оперативному рассмотрению обращений населения и субъектов предпринимательства, а также дальнейшему расширению их доступа к правосудию.

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размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили наполовину госпошлины размер права как подать жалобу как заплатить пошлину в узбекистане госуслуги в узбекистане права населения новости новость