https://uz.sputniknews.ru/20230319/razmer-poshliny-za-jalobu-na-gosuslugi-snizili-vpolovinu-33031724.html
Размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину
Размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину
Изменение послужит рассмотрению обращений населения.
2023-03-19T10:15+0500
2023-03-19T10:15+0500
2023-03-19T10:15+0500
общество
узбекистан
государство
пошлины
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Размер государственной пошлины за подаваемые в суд жалобы, связанные с оказанием государственных услуг, снизили на 50%. В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий закон.Согласно документу, теперь при подаче гражданами в суд заявлений на решения, действия или бездействия госорганов и иных организаций, связанные с оказанием государственных услуг устанавливают уплату пошлины в размере 50% от ставки. Остальная часть взыскивают в установленном порядке по результатам рассмотрения дела.На 37 пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в начале марта отмечалось, что возникла необходимость создания дополнительных условий для обеспечения судебной защиты прав и законных интересов физических лиц при оказании им государственных услуг.Сенаторы считают, что это изменение послужит оперативному рассмотрению обращений населения и субъектов предпринимательства, а также дальнейшему расширению их доступа к правосудию.
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2023
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размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили наполовину госпошлины размер права как подать жалобу как заплатить пошлину в узбекистане госуслуги в узбекистане права населения новости новость
размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили наполовину госпошлины размер права как подать жалобу как заплатить пошлину в узбекистане госуслуги в узбекистане права населения новости новость
Размер пошлины за жалобу на госуслуги снизили вполовину
Сенаторы считают, что это изменение послужит оперативному рассмотрению обращений населения и субъектов предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Размер государственной пошлины за подаваемые в суд жалобы, связанные с оказанием государственных услуг, снизили на 50%. В пятницу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
соответствующий закон.
Согласно документу, теперь при подаче гражданами в суд заявлений на решения, действия или бездействия госорганов и иных организаций, связанные с оказанием государственных услуг устанавливают уплату пошлины в размере 50% от ставки. Остальная часть взыскивают в установленном порядке по результатам рассмотрения дела.
На 37 пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в начале марта отмечалось, что возникла необходимость создания дополнительных условий для обеспечения судебной защиты прав и законных интересов физических лиц при оказании им государственных услуг.
Сенаторы считают, что это изменение послужит оперативному рассмотрению обращений населения и субъектов предпринимательства, а также дальнейшему расширению их доступа к правосудию.