https://uz.sputniknews.ru/20230319/uzbekskie-taekvondisty-zavoevali-6-medaley-v-belgii-33047722.html
Узбекские таэквондисты завоевали 6 медалей в Бельгии
Узбекские таэквондисты завоевали 6 медалей в Бельгии
Из них три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.
2023-03-19T16:09+0500
2023-03-19T16:09+0500
2023-03-19T16:39+0500
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бельгия
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ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Узбекистанские таэквондисты приняли участие в турнире WT "Belgian Open" В Бельгии.По результатам поединков узбекистанцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана."Золото" завоевали: Нияз Пулатов (до 68 кг), Улугбек Рашитов (до 74 кг) и Шухрат Салаев (до 80 кг)."Серебро" у Ферузы Содиковой (до 62 кг), и бронзовые медали получили Мадинабону Маннопова (до 49 кг) и Никита Рафалович (до 87 кг).Читайте также: Узбекистан выиграл Кубок Азии по футболу – фото, видео
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узбекистан таэквондо медали победы бельгия belgin open
узбекистан таэквондо медали победы бельгия belgin open
Узбекские таэквондисты завоевали 6 медалей в Бельгии
16:09 19.03.2023 (обновлено: 16:39 19.03.2023)
Из них три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Узбекистанские таэквондисты приняли участие в турнире WT "Belgian Open" В Бельгии.
По результатам поединков узбекистанцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
"Золото" завоевали: Нияз Пулатов (до 68 кг), Улугбек Рашитов (до 74 кг) и Шухрат Салаев (до 80 кг).
"Серебро" у Ферузы Содиковой (до 62 кг), и бронзовые медали получили Мадинабону Маннопова (до 49 кг) и Никита Рафалович (до 87 кг).