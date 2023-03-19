https://uz.sputniknews.ru/20230319/v-ssha-zabili-trevogu-iz-za-strategicheskogo-resheniya-putina-33047168.html
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов США и их союзникам, считают американские журналисты.
2023-03-19T15:13+0500
2023-03-19T15:13+0500
2023-03-19T15:53+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл, сообщает РИА Новости.По мнению журналистки, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.Читайте также: Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению
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россия председатель кнр си цзиньпин визит в россию москва путин сша беспокойство журналисты реакция
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
15:13 19.03.2023 (обновлено: 15:53 19.03.2023)
Визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов США и их союзникам, считают американские журналисты.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik
. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл, сообщает РИА Новости
.
"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — заявила она.
По мнению журналистки, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.
Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.