Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230320/33063999.html
Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву – фото
Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву – фото
Как его встретили во аэропорту Внуково - в нашей фотоленте.
2023-03-20T16:29+0500
2023-03-20T18:00+0500
фото
си цзиньпин
визит
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/14/33064171_0:211:2897:1841_1920x0_80_0_0_98f5bea79c778eaa80327888d3210276.jpg
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/14/33064171_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_fe93b282d84b1c7a60b7ab9b001c8a2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото председатель кнр си цзиньпин прилетел в москву путин встреча с путиным россия китая отношения политика запад украинский кризис
фото председатель кнр си цзиньпин прилетел в москву путин встреча с путиным россия китая отношения политика запад украинский кризис

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву – фото

16:29 20.03.2023 (обновлено: 18:00 20.03.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Эта поездка стала для него первой после переизбрания на третий срок. Как председателя КНР встретили во аэропорту Внуково - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖурналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2 - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкОркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2 - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖурналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2 - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0