Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву – фото

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Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Эта поездка стала для него первой после переизбрания на третий срок. Как председателя КНР встретили во аэропорту Внуково - в нашей фотоленте.