Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву – фото

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
1/10
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖурналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
2/10
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
3/10
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкОркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
4/10
Оркестр роты почетного караула перед церемонией встречи председателя КНР Си Цзиньпин, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
5/10
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
6/10
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
7/10
Самолет Boeing 747-89L с председателем КНР Си Цзиньпином на борту, прибывшим в Москву с государственным визитом.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
8/10
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЖурналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
9/10
Журналисты на церемонии встречи председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Москву с государственным визитом, в аэропорту "Внуково-2".
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.
10/10
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту.