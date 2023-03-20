https://uz.sputniknews.ru/20230320/istoriya-prazdnika-v-foto-kak-vstrechali-navruz-ranshe--33044967.html
История праздника в фото: как встречали Навруз раньше
История праздника в фото: как встречали Навруз раньше
Как его праздновали во времена СССР – в нашей фотоленте.
2023-03-20T21:02+0500
2023-03-20T21:02+0500
2023-03-20T21:02+0500
фото
ссср
навруз
узбекистан
история
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фото как встречали навруз раньше узбекская сср узсср традиции история праздника навруз узбекистан советское время новости культура новость
фото как встречали навруз раньше узбекская сср узсср традиции история праздника навруз узбекистан советское время новости культура новость
История праздника в фото: как встречали Навруз раньше
Навруз – праздник прихода весны у тюркских и иранских народов. Его название с персидского языка переводится "новый день". Навруз считают одним из самых древних праздников на Земле. Как его праздновали во времена СССР – в нашей фотоленте.
© Sputnik / Ратушенко © Sputnik / А. Миловский © Sputnik / В. Ковреин © Sputnik / Всеволод Тарасевич © Sputnik / Утарбеков Пожилой житель Узбекистана танцует во время праздника Навруз. © Sputnik / Н. Ключнев © Sputnik / Утарбеков Участник древнего восточного праздника Навруз скачет на лошади. © Sputnik / Ратушенко © Sputnik / Утарбеков Узбекские женщины варят в казане национальное блюдо "сумалак" во время подготовки к празднику Навруз. © Sputnik / Н. Ключнев / Перейти в фотобанк Традиционное соревнование острословов на празднике весны "навруз". © Sputnik / Ратушенко © Sputnik / Утарбеков © Sputnik / Всеволод Тарасевич © Sputnik / Ратушенко © Sputnik / Всеволод Тарасевич