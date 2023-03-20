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История праздника в фото: как встречали Навруз раньше
История праздника в фото: как встречали Навруз раньше
Как его праздновали во времена СССР – в нашей фотоленте.
2023-03-20T21:02+0500
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навруз
узбекистан
история
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фото как встречали навруз раньше узбекская сср узсср традиции история праздника навруз узбекистан советское время новости культура новость
фото как встречали навруз раньше узбекская сср узсср традиции история праздника навруз узбекистан советское время новости культура новость

История праздника в фото: как встречали Навруз раньше

21:02 20.03.2023
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НовостиTelegram
Навруз – праздник прихода весны у тюркских и иранских народов. Его название с персидского языка переводится "новый день". Навруз считают одним из самых древних праздников на Земле. Как его праздновали во времена СССР – в нашей фотоленте.
© Sputnik / Ратушенко
Местные жители играют на национальных музыкальных инструментах во время празднования праздника весны Навруз. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Ратушенко
© Sputnik / А. Миловский
Подготовка к национальному празднику Навруз (Новый год). Таджикская ССР. Кулябская область. Кишлак Иол. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / А. Миловский
© Sputnik / В. Ковреин
Совхоз имени Юлиуса Фучика. Во время праздника весны Навруза. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / В. Ковреин
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
На празднике Навруз, празднике весны и начала нового года. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
© Sputnik / УтарбековПожилой житель Узбекистана танцует во время праздника Навруз.
Пожилой житель Узбекистана танцует во время праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Утарбеков
© Sputnik / Н. Ключнев
Мужское застолье на празднике Навруз. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Н. Ключнев
© Sputnik / УтарбековУчастник древнего восточного праздника Навруз скачет на лошади.
Участник древнего восточного праздника Навруз скачет на лошади. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Утарбеков
© Sputnik / Ратушенко
Состязание по старинной таджикской борьбе гуштингири на празднике Навруз. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Ратушенко
© Sputnik / УтарбековУзбекские женщины варят в казане национальное блюдо "сумалак" во время подготовки к празднику Навруз.
Узбекские женщины варят в казане национальное блюдо сумалак во время подготовки к празднику Навруз. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Утарбеков
© Sputnik / Н. Ключнев / Перейти в фотобанкТрадиционное соревнование острословов на празднике весны "навруз".
Традиционное соревнование острословов на празднике весны навруз - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Н. Ключнев
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Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ратушенко
Участницы праздника навруз раздают суманак - традиционное блюдо из ростков пшеницы. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Ратушенко
© Sputnik / Утарбеков
Празднование Навруза, который приходится по солнечному календарю на день весеннего равноденствия. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Утарбеков
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Участники праздника весны Навруз в колхозе Победа. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
© Sputnik / Ратушенко
Во время празднования Нового года (Навруза) на Памире. Горно-Бадахшанская АО. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Ратушенко
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Праздник Навруз (день весеннего равноденствия) в колхозе Победа Пянджского района Таджикской ССР. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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