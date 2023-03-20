История праздника в фото: как встречали Навруз раньше

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Навруз – праздник прихода весны у тюркских и иранских народов. Его название с персидского языка переводится "новый день". Навруз считают одним из самых древних праздников на Земле. Как его праздновали во времена СССР – в нашей фотоленте.