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https://uz.sputniknews.ru/20230321/erdogan-ofitsialno-stal-kandidatom-v-prezidenty-turtsii--33109371.html
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Его соперником станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу.
2023-03-21T17:52+0500
2023-03-21T17:54+0500
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Оппонентом Эрдогана станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов не выявили среди них лидера.Итоговый список кандидатов опубликуют 31 марта. Тогда же начнется предвыборная кампания.Читайте также:Узбекистан готов помочь восстанавливать турецкие города — главное из речи Мирзиёева
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эрдоган официально стал кандидатом в президенты турции кемаль кылычдароглу выборы президента турции президентские выборы в турции когда дата кандидаты турция новости новость
эрдоган официально стал кандидатом в президенты турции кемаль кылычдароглу выборы президента турции президентские выборы в турции когда дата кандидаты турция новости новость

Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

17:52 21.03.2023 (обновлено: 17:54 21.03.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган, архивное фото
Реджеп Тайип Эрдоган, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / POOL
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Его соперником станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Оппонентом Эрдогана станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов не выявили среди них лидера.
Итоговый список кандидатов опубликуют 31 марта. Тогда же начнется предвыборная кампания.
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