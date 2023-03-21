https://uz.sputniknews.ru/20230321/erdogan-ofitsialno-stal-kandidatom-v-prezidenty-turtsii--33109371.html

Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Его соперником станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу.

2023-03-21T17:52+0500

2023-03-21T17:52+0500

2023-03-21T17:54+0500

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Оппонентом Эрдогана станет турецкий политик Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов не выявили среди них лидера.Итоговый список кандидатов опубликуют 31 марта. Тогда же начнется предвыборная кампания.Читайте также:Узбекистан готов помочь восстанавливать турецкие города — главное из речи Мирзиёева

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