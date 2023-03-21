https://uz.sputniknews.ru/20230321/kak-uzbeki-v-rossii-otmetili-navruz-33110307.html

Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз

Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз

Праздничные концерты прошли в Тюмени, Тобольске, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону.

2023-03-21T18:04+0500

2023-03-21T18:04+0500

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узбекистанцы в россии

узбекистан

россия

тюмень

казань

ростов-на-дону

новосибирск

навруз

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ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Узбеки, живущие в России, в эти дни празднуют Навруз вместе с соотечественниками. Праздничные мероприятия прошли в ряде городов страны.Так, Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске совместно с общественным фондом "Ватандошлар" организовало праздничные мероприятия в своем городе. Узбеки, живущие в Новосибирске, смогли встретиться с с представителем Управления мусульман Узбекистана, главным имам-хатыбом Яхё Абдурахмановым и отведать праздничный плов, сообщили корреспонденту Sputnik в Посольстве Узбекистана в России.Вечером 20 марта в Национальном культурном центре состоялся праздничный концерт с участием приехавших из Ташкента представителей узбекской культуры и искусства Отабека Муталходжаева, Наргизы Азимовой, Гавхар Зокировой. Кроме того, для посетителей концерта были организованы выставки национальных обычаев и традиций. Праздничный концерт прошел при поддержке Генерального консульства Узбекистана в Казани. Для соотечественников в столице Татарстана организовали концерт и ярмарку национальных товаров.Праздничное мероприятие провело и Генеральное консульство республики в Ростове-на-Дону. Для соотечественников и гостей в Волгограде также приготовили традиционный узбекский плов.Узбекистанские соотечественники проводят праздники в разных городах. Представители узбекских общественных объединений Тюмени, Нягани и Рязани приняли участие в праздновании Навруза в Тюмени и Тобольске. На площадках праздника представили узбекские песни, танцы, традиции праздника.В ближайшие дни серия мероприятий также пройдет в Рязани под эгидой Национально-культурной автономии "Алмаз".

узбекистан

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казань

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