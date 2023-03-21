Праздник весны и дружбы: как узбеки в России отметили Навруз
18:04 21.03.2023 (обновлено: 18:08 21.03.2023)
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-ДонуПразднование Навруза в Волгограде.
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
Праздничные концерты прошли в Тюмени, Тобольске, Новосибирске, Казани и Волгограде.
ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Узбеки, живущие в России, в эти дни празднуют Навруз вместе с соотечественниками. Праздничные мероприятия прошли в ряде городов страны.
Так, Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске совместно с общественным фондом "Ватандошлар" организовало праздничные мероприятия в своем городе. Узбеки, живущие в Новосибирске, смогли встретиться с с представителем Управления мусульман Узбекистана, главным имам-хатыбом Яхё Абдурахмановым и отведать праздничный плов, сообщили корреспонденту Sputnik в Посольстве Узбекистана в России.
Вечером 20 марта в Национальном культурном центре состоялся праздничный концерт с участием приехавших из Ташкента представителей узбекской культуры и искусства Отабека Муталходжаева, Наргизы Азимовой, Гавхар Зокировой. Кроме того, для посетителей концерта были организованы выставки национальных обычаев и традиций.
Праздничный концерт прошел при поддержке Генерального консульства Узбекистана в Казани. Для соотечественников в столице Татарстана организовали концерт и ярмарку национальных товаров.
Праздничное мероприятие провело и Генеральное консульство республики в Ростове-на-Дону. Для соотечественников и гостей в Волгограде также приготовили традиционный узбекский плов.
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
1/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
2/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
3/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
4/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
5/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
6/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
7/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
8/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
1/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
2/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
3/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
4/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
5/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
6/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
7/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
8/8
© Генеральное консульство Узбекистана в Ростове-на-Дону
Узбекистанские соотечественники проводят праздники в разных городах. Представители узбекских общественных объединений Тюмени, Нягани и Рязани приняли участие в праздновании Навруза в Тюмени и Тобольске. На площадках праздника представили узбекские песни, танцы, традиции праздника.
© НКА "Алмаз"Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
1/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
© НКА "Алмаз"Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
2/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
© НКА "Алмаз"Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
3/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
© НКА "Алмаз"Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
4/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
1/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
2/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
3/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
4/4
© НКА "Алмаз"
Празднование Навруза в Тобольске и Тюмени
В ближайшие дни серия мероприятий также пройдет в Рязани под эгидой Национально-культурной автономии "Алмаз".