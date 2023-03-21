https://uz.sputniknews.ru/20230321/polskie-mig-29-i-makedonskie-su-25-ukraine-ne-pomogut-33116321.html

Польские МиГ-29 и македонские Су-25 Украине не помогут

Польские МиГ-29 и македонские Су-25 Украине не помогут

Запад содействуют самоубийству украинской государственности.

2023-03-21T21:48+0500

2023-03-21T21:48+0500

2023-03-21T21:48+0500

колумнисты

украина

вооружение

мнение эксперта

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Польские МиГ-29 и македонские Су-25 – пример натовской трансформации "старых вещей" в продление жертвоприношения ВСУ.Пентагон 20 марта объявил о поставке новой партии боеприпасов из своих арсеналов на сумму 350 млн долларов. Сумма относительно невелика, эквивалентна 70 тысячам 155-мм артиллерийских снарядов, и это месячная норма ВСУ. Пакет включает речные патрульные катера, реактивные снаряды HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, 155-мм артиллерийские снаряды, 81-мм минометы и гранатометы AT4, а также боеприпасы к ним.Давно ожидаемые Киевом истребители F-16 в списке даров Пентагона так и не появились. Зато Варшава передала Киеву первые четыре истребителя МиГ-29 из обещанных двадцати машин. Войско польское имеет на вооружении 22 МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ советского производства. Эти самолеты в 2002 году приобретены у Германии за 1 евро. Параллельно Словакия подтвердила готовность поставить Украине 13 снятых с вооружения словацкой армии истребителей МиГ-29 (за это Братислава получит 900 млн долларов компенсации). Ранее Северная Македония передала Киеву четыре требующих капремонта штурмовика Су-25, купленных в "незалежной" 22 года назад.Командующий украинскими ВВС Сергей Голубцов в интервью газете The Times заявил: "Мои лучшие пилоты гибнут, пока мы ждем F-16". Он считает, что его подчиненные способны научиться летать на самолетах стандартов НАТО за несколько месяцев, отвергая мнение специалистов альянса о необходимости многолетнего обучения. Киев отмечает неэффективность устаревших истребителей МиГ-29 в борьбе против российских крылатых ракет и ударных дронов. "Дареному коню в зубы не смотрят", изношенное наследие Варшавского договора лучше, чем ничего. Антикварные "Миги" и "Грачи" способны пару раз запустить, к примеру, противорадиолокационные ракеты HARM, и позволяют ВСУ самоубиться без риска расширения военного конфликта на территорию стран НАТО.Истребительная авиация ВКС России в небе ДНР близ села Никаноровка сегодня уничтожила очередной Су-25 воздушных сил Украины. За время СВО "демилитаризованы" 403 самолета и 223 вертолета ВСУ. С другой стороны, Британия готова компенсировать условные потери Польши и Словакии своими подержанными истребителями, и заказать у США новые. Украинский конфликт – возможность ускоренного перевооружения НАТО за счет ВСУ. Издание Politico не скрывает, что от быстрого самоубийства Украины зависит светлое будущее европейского ВПК. Ничего личного, только бизнес.Стратегическая обреченностьВосточноевропейские страны НАТО начали открыто декларировать поставки боевой авиации киевскому режиму, счет идет на десятки единиц. Статистика Минобороны РФ свидетельствует об уничтожении за год более 400 боевых самолетов ВСУ. Если в феврале 2022-го в строю ВВС Украины находились всего 152 самолета, включая 85 истребителей всех типов, то из "демилитаризованных" четырех сотен не менее 250 самолетов ВСУ – тайные западные поставки (МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 советского и российского производства были собраны по всему свету за деньги США). Эти цифры отражают высокий боевой потенциал ВКС России, низкую эффективность военной помощи Запада киевскому режиму, кадровый голод и небоеспособное состояние украинских ВВС. Последнее признают и авиаторы НАТО.Так, бывалый британский летчик-истребитель Уильям Гиллин заявил CNN, что поставки МиГ-29 отчасти усилят противовоздушную оборону Украины, но не изменят ситуацию и не обеспечат Украине преимущество в конфликте с Россией: "Если вы отстали на поколение, нет смысла появляться. Сейчас украинские ВВС отстают от русских на поколение".Здесь необходимо уточнить, что МиГ-29 и F-14 – самолеты одного поколения (четвертого). Иллюзии украинского президента Владимира Зеленского относительно американских истребителей безосновательны – F-16 не является залогом побед Украины на поле боя. Истребителям, штурмовикам и бомбардировщикам ВСУ всех типов в зоне российской СВО отведены считанные дни, если не часы. Появление на борту украинских самолетов натовских планирующих (до 70 км) авиабомб JDAM с GPS-наведением боевой живучести не добавит, ведь ракеты ВКС России Р-37М "воздух – воздух" поражают цели на удалении до 400 км со скоростью 6 Махов. Оружием такого могущества США и НАТО попросту не располагают. По мнению генерала ВВС США Джеймса Хекера, наземные зенитные ракетные комплексы ВС России сделали "бесполезными" многие самолеты альянса. Отдельная проблема ВСУ и Запада – высочайший профессионализм российских военных летчиков.Из этого следует, что обещанное Киевом "весеннее контрнаступление" эффективной авиационной поддержки иметь не будет. Фактически США и НАТО требуют от Зеленского не "быстрой победы", а оперативной организации массового самоубийства украинских военнослужащих. На такое безрассудство Запад толкает животный страх перед неотвратимым крахом "гегемонии" и безнаказанности.В Кремле ранее отметили, что поставка странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень непосредственной вовлеченности альянса в конфликт, не влияет на ход (конечные цели) спецоперации, и приумножает беды Украины. Параллельно наблюдаются тенденции роста бед коллективного Запада, который цинично пытается "облагородить" соучастие в военных преступлениях киевского режима.Многолетний украинский конфликт свидетельствует о неизменности стратегической цели США и НАТО – разрушении постсоветского пространства. Россия защищается, и не остановится на полпути, имея все инструменты, право и степени свободы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также: Сербия не предала Россию из-за редкого таланта

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