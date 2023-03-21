https://uz.sputniknews.ru/20230321/postradavshix-v-rezultate-zemletryasenie-net-33118432.html
Пострадавших в результате землетрясения нет
Пострадавших в результате землетрясения нет
Землетрясение в Афганистане почувствовали на территории Узбекистана.
2023-03-21T23:05+0500
2023-03-21T23:05+0500
2023-03-21T23:14+0500
происшествия
узбекистан
землетрясение
погибшие
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. На данный момент информации о погибших в результате землетрясения в Узбекистане нет, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.На территории страны здания и сооружения тоже не пострадали. МЧС просит граждан сохранять спокойствие и не паниковать.Напомним, Sputnik снял видео о том, как спастись во время землетрясения.Читайте также:В Узбекистане почувствовали землетрясение
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пострадавших в результате землетрясение нет землетрясение в узбекистане 21 марта причины магнитуда пострадавшие погибшие главное подробности как спастись во время землетрясения что делать во время землетрясения
пострадавших в результате землетрясение нет землетрясение в узбекистане 21 марта причины магнитуда пострадавшие погибшие главное подробности как спастись во время землетрясения что делать во время землетрясения
Пострадавших в результате землетрясения нет
23:05 21.03.2023 (обновлено: 23:14 21.03.2023)
Землетрясение в Афганистане почувствовали на территории Узбекистана. Пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. На данный момент информации о погибших в результате землетрясения в Узбекистане нет, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
На территории страны здания и сооружения тоже не пострадали. МЧС просит граждан сохранять спокойствие и не паниковать.
Напомним, Sputnik снял
видео о том, как спастись во время землетрясения.