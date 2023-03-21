https://uz.sputniknews.ru/20230321/postradavshix-v-rezultate-zemletryasenie-net-33118432.html

Пострадавших в результате землетрясения нет

Пострадавших в результате землетрясения нет

Землетрясение в Афганистане почувствовали на территории Узбекистана.

2023-03-21T23:05+0500

2023-03-21T23:05+0500

2023-03-21T23:14+0500

происшествия

узбекистан

землетрясение

погибшие

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. На данный момент информации о погибших в результате землетрясения в Узбекистане нет, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.На территории страны здания и сооружения тоже не пострадали. МЧС просит граждан сохранять спокойствие и не паниковать.Напомним, Sputnik снял видео о том, как спастись во время землетрясения.Читайте также:В Узбекистане почувствовали землетрясение

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