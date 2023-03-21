https://uz.sputniknews.ru/20230321/serbiya-ne-predala-rossiyu-iz-za-redkogo-talanta-33112440.html

Сербия не предала Россию из-за редкого таланта

Сербия не предала Россию из-за редкого таланта

Бывает, что некое умение, для общества странное или даже обществом осуждаемое, доводится человеком до совершенства, после чего начинает ставиться ему в заслугу.

2023-03-21T19:58+0500

2023-03-21T19:58+0500

2023-03-21T19:58+0500

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Такие люди выступают в цирках, про них пишут в "Книге рекордов Гиннеса", их награждают — и вроде как за дело. Умеет же человек!Кто-то сгибает железо руками. Кто-то дрессирует ядовитых змей. Президент Сербии Александр Вучич сидит на двух стульях сразу. Если по совести, он должен претендовать на "черный пояс" в этом виде политических единоборств.Раньше ему за это пеняли — и на Западе, и в России. Определись, мол, с кем ты, за нас или за них, сколько можно сидеть на двух стульях. Пеняют и теперь — раз в десять чаще. А могли бы просто восхититься, это того заслуживает.Маленькая бедная страна, со всех сторон окруженная историческими врагами и финансово зависимая от Запада, уже больше года сопротивляется его ультимативным требованиям ввести против России санкции и наделать других гадостей. А как сопротивляется — никто толком понять не может. Это за пределами обычных человеческих возможностей.Поэтому от сербов ждут подвоха или, прямо говоря, предательства, а креативы ЦИПсО и других контор по производству проукраинской пропаганды падают в благодатную почву. Только за последние пару недель многие поверили в то, что:а) Сербия поставляет в ВСУ через Турцию боеприпасы собственного производства, включая снаряды к РЗСО "Град" (основано на подложных "документах из интернета");б) Сербию "дожали", и она со дня на день введет антироссийские санкции (основано на фейковой цитате Вучича);в) Сербия сдала косовских сербов и по сути признала косовское правительство (вообще непонятно, на чем основано).Нельзя сказать, что в условиях беспрецедентного шантажа и давления Белград выстоял без потерь и вообще ни в чем Западу не уступил, — такое было бы уже не мастерством, но магией. Например, власти отказались от закупки российских истребителей в пользу французских, снизили количество авиарейсов в Москву и угрожают уголовным преследованием гражданам, принимающим участие в боевых действиях на Украине.Но пока это все на словах и без новой юридической инфраструктуры (существующий в стране закон, карающий за наемничество, писался и принимался по душу исламистов, гастролировавших в Сирии). Куда более влиятельные и богатые страны Европы показывают значительно меньшую степень устойчивости.Запад напуган визитом Си Цзиньпина в МосквуЭто пытаются объяснить то так, то эдак, но, как ни крути, упираются в личность Вучича и роль личности в истории: умеет он — и все тут. Министр пропаганды правительства Слободана Милошевича в период войны с НАТО с тех пор простудился на похоронах многих своих врагов. Одни давно на пенсии, как Билл Клинтон, другие буквально в могиле, как Мадлен Олбрайт, третьи в тюрьме, как бывший лидер косовских албанцев Хашим Тачи. А Вучич по-прежнему на коне — и на двух стульях сразу.В сербской власти он "разводящий" — контролирует как фракцию "русофилов", так и тех, кто в полной мере ориентирован на Брюссель и Вашингтон (в элите много и тех, и других). Ревнуя к Западу, наблюдатели засчитывают назначение каждого "натовца" за очередной "прогиб", но куда им до разбора столь виртуозной техники.К примеру, премьер Ана Брнабич стала бельмом на глазу славянофилов. Насквозь прозападная, всю жизнь проработавшая в атлантических структурах, открыто живущая в однополых отношениях, — настоящий агент Сороса, подтачивающий русско-сербскую дружбу. Но такому премьеру Сербии сподручнее успокаивать Евросоюз, на который приходится половина всего сербского экспорта и столько же в доле иностранных инвестиций в страну. А политически она абсолютно зависимо от Вучича и не способна на автономную карьеру — из-за своей ориентации в том числе.Другой пример — министр экономики Раде Баста. Еще одна экстравагантная личность в правительстве, причем злословы утверждают, что без профильного образования — бывший физкультурник сомнительного политического происхождения. Он публично выступил за введение антироссийских санкций, после чего неделю получал оплеухи как от коллег и соратников, так и от оппозиции.Но зачем он нужен Вучичу? "Не учи отца щи варить", — мог бы ответить сербский президент в минуту откровенности. Для таких спектаклей в том числе и нужен.Официально сербский лидер какое-либо участие в спектакле с Бастой отрицает — "сам, сам". Но те, кому известны его таланты, не очень-то в это верят. В любом случае, было бы ошибкой считать, что через министра Вучич "снимал показания" — проверял реакцию системы. Нечего там проверять — реакция предсказуема, система контролируется Вучичем. Зато всю эту реакцию можно сунуть под нос еврочиновникам и развести руками, мол, сами видите, как народ против, а что я могу против народа.По идее, это не должно работать: не все же еврочиновники — дураки. Но это работает. Мастерство не пропьешь.Ревнивцев из России это, впрочем, не убеждает, — и от Вучича продолжают требовать "определенности", читай — окончательного выбора в нашу пользу. Правда, никто не может уточнить, что именно такой выбор, заявленный устно, изменит на практике. Половину экономики Сербия потеряет, оказавшись в изоляции, но от России сверх того, что уже имеет, ничего не получит. География — бессердечная наука.Внешняя критика Вучича во многом проистекает из полного непонимания балканских реалий и условий жизни в самой западной точке "русского мира" (там любят говорить, что вместе с русскими их 150 миллионов). У сербов есть сто и одна убедительная претензия к своему президенту, но неумение отстаивать сербские и наши интересы — не из их числа.Акробат уже не просто сидит на двух стульях, а буквально ими жонглирует в плотном кольце из белок-истеричек, ожидающих, что он вот-вот навернется. Может, и навернется, конечно, — вашими молитвами. Но пока, как в песне поется, "разбор грехов оставьте до поры — и оцените красоту игры".Читайте также: Другая Америка начала создавать другую экономику

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