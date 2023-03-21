https://uz.sputniknews.ru/20230321/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-vo-vtornik--33074387.html
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Какая погода будет 21 марта — в нашем материале.
2023-03-21T08:04+0500
2023-03-21T08:04+0500
2023-03-21T08:04+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В вторник по предгорным и горным районам страны опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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синоптики рассказали о погоде во вторник прогноз погоды вторник 21 марта узбекистан ташкент
синоптики рассказали о погоде во вторник прогноз погоды вторник 21 марта узбекистан ташкент
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Какая погода будет на территории республики 21 марта — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
В вторник по предгорным и горным районам страны опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.