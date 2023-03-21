https://uz.sputniknews.ru/20230321/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-vo-vtornik--33074387.html

Синоптики рассказали о погоде во вторник

Синоптики рассказали о погоде во вторник

Какая погода будет 21 марта — в нашем материале.

2023-03-21T08:04+0500

2023-03-21T08:04+0500

2023-03-21T08:04+0500

общество

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В вторник по предгорным и горным районам страны опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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синоптики рассказали о погоде во вторник прогноз погоды вторник 21 марта узбекистан ташкент