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В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек - Шойгу
В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек - Шойгу
В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
2023-03-22T18:01+0500
2023-03-22T18:01+0500
2023-03-22T18:16+0500
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парад победы
сергей шойгу
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Параде победы на Красной площади 9 мая примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.
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россия красная площадь парад победы министр обороны сергей шойгу
россия красная площадь парад победы министр обороны сергей шойгу
В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек - Шойгу
18:01 22.03.2023 (обновлено: 18:16 22.03.2023)
В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Параде победы на Красной площади 9 мая примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.
"К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей", – отметил министр.
По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.