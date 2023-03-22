https://uz.sputniknews.ru/20230322/33131821.html

В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек - Шойгу

В параде на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек - Шойгу

В 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России, а всего в них задействуют более 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

2023-03-22T18:01+0500

2023-03-22T18:01+0500

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россия

парад

парад победы

сергей шойгу

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Параде победы на Красной площади 9 мая примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он подчеркнул, что народ России хорошо помнит уроки прошлого, знает, что только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну.По его словам, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно. Такие действия Шойгу назвал свидетельством преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлением защитить мирных жителей от неонацистов.

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