https://uz.sputniknews.ru/20230322/kalendar-uraza-2023-ramazan-uzbekistan-32999473.html
Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтар
Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтар
Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало дату начала священного месяца Рамазан - 23 марта. Предлагаем вам календарь начала воздержания и разговения на 2023 год.
2023-03-22T15:30+0500
2023-03-22T15:30+0500
2023-03-22T15:30+0500
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рамазан
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Священный для всех верующих месяц Рамазан начнется в Узбекистане 23 марта. Накануне, 22 марта, во всех мечетях республики пройдет таравих-намаз. Рамазан — месяц священного поста у мусульман - уразы, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Всевышнему деяний. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.Представляем вам календарь уразы и время начала воздержания и разговения для мусульман на 2023 год.Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).
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рамазан ураза ураза-2023 ислам, священный месяц рамазан календарь календарь ураза мусульманство мусульмане что означает месяц рамазан как поститься какие молитвы читать сухур ифтар намерение ният перевод молитв время начала поста окончания воздержание разговение
рамазан ураза ураза-2023 ислам, священный месяц рамазан календарь календарь ураза мусульманство мусульмане что означает месяц рамазан как поститься какие молитвы читать сухур ифтар намерение ният перевод молитв время начала поста окончания воздержание разговение
Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтар
Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало дату начала священного месяца Рамазан - 23 марта. Предлагаем вам календарь начала воздержания и разговения на 2023 год.
Священный для всех верующих месяц Рамазан начнется в Узбекистане 23 марта. Накануне, 22 марта, во всех мечетях республики пройдет таравих-намаз.
Рамазан — месяц священного поста у мусульман - уразы, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Всевышнему деяний.
Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.
Представляем вам календарь уразы и время начала воздержания и разговения для мусульман на 2023 год.
Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).
Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).