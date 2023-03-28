https://uz.sputniknews.ru/20230328/kalendar-uraza-2023-ramazan-uzbekistan-32999473.html

Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтар

Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтар

Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало дату начала священного месяца Рамазан - 23 марта. Предлагаем вам календарь начала воздержания и разговения на 2023 год.

2023-03-28T15:30+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Священный для всех верующих месяц Рамазан начнется в Узбекистане 23 марта. Накануне, 22 марта, во всех мечетях республики пройдет таравих-намаз. Рамазан — месяц священного поста у мусульман — уразы, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также неугодных Всевышнему деяний. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза). В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.Представляем вам календарь уразы и время начала воздержания и разговения для мусульман на 2023 год.Молитва перед воздержанием (сухур): Навайту ан асувма совма шаҳри рамазона минал фажри илал мағриби, холисан лиллаҳи таъаалаа, Аллоҳу акбар. (Перевод: Я намерился держать пост месяца рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха).Молитва перед разговением (ифтар): Аллоҳумма лака сумту ва бика аманту ва аъалайка таваккалту ва ъала ризқика афтарту, фағфирли, йа Ғоффару, ма қоддамту вама аххорту. (Перевод: О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу).

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