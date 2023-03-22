https://uz.sputniknews.ru/20230322/prognoz-pogody-na-sredu--33117707.html
Прогноз погоды на среду
Прогноз погоды на среду
Какая погода будет 22 марта — в нашем материале.
2023-03-22T08:03+0500
2023-03-22T08:03+0500
2023-03-22T08:03+0500
общество
узбекистан
ташкент
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В среду на большей территории страны дождя не будет. По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
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прогноз погоды на среду погода среда какая будет погода будет ли дождь туман снег среда 22 марта узгидромет синоптики
прогноз погоды на среду погода среда какая будет погода будет ли дождь туман снег среда 22 марта узгидромет синоптики
Прогноз погоды на среду
Какая погода будет на территории республики 22 марта — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В среду на большей территории страны дождя не будет. По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24° тепла.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.
Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.