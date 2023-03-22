https://uz.sputniknews.ru/20230322/prognoz-pogody-na-sredu--33117707.html

Прогноз погоды на среду

Прогноз погоды на среду

Какая погода будет 22 марта — в нашем материале.

2023-03-22T08:03+0500

2023-03-22T08:03+0500

2023-03-22T08:03+0500

общество

узбекистан

ташкент

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В среду на большей территории страны дождя не будет. По предгорным и горным районам страны сохраняется опасность схода лавин, селей и паводков, передает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/. Температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

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