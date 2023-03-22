https://uz.sputniknews.ru/20230322/statistika-v-uzbekistane-zametno-vyroslo-chislo-aptek-33119434.html
Статистика: в Узбекистане заметно выросло число аптек
Статистика: в Узбекистане заметно выросло число аптек
В республике на одну аптеку приходится примерно 2,4 тыс. человек.
2023-03-22T10:08+0500
2023-03-22T10:08+0500
2023-03-22T10:08+0500
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аптека
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В 2022 году в республике число аптек составило почти 16 тыс, сообщает УзА.Так, в 2021 году на территории страны было 14 287 аптек, а в 2022 году на 15,5 тыс. больше – 15 799.Больше всего аптек находится в Ташкенте (2338), а меньше всего в Сырдарьинской области (446).По данным УзА, всего в Узбекистане на одну аптеку приходится 2,4 тыс. человек.Читайте также:Индийская компания построит медгородок в Узбекистане
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статистика в узбекистане заметно выросло число аптек узбекистан ташкент аптеки аптека медицина новости новость
статистика в узбекистане заметно выросло число аптек узбекистан ташкент аптеки аптека медицина новости новость
Статистика: в Узбекистане заметно выросло число аптек
В республике на одну аптеку приходится примерно 2,4 тыс. человек. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
В 2022 году в республике число аптек составило почти 16 тыс, сообщает УзА
.
Так, в 2021 году на территории страны было 14 287 аптек, а в 2022 году на 15,5 тыс. больше – 15 799.
Больше всего аптек находится в Ташкенте (2338), а меньше всего в Сырдарьинской области (446).
По данным УзА, всего в Узбекистане на одну аптеку приходится 2,4 тыс. человек.