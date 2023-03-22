https://uz.sputniknews.ru/20230322/vizit-si-v-rossiyu-amerika-nachala-podozrevat-strashnuyu-pravdu-33134122.html

Визит Си в Россию: Америка начала подозревать страшную правду

Визит Си в Россию: Америка начала подозревать страшную правду

Озарения бывают и у газеты The Washington Post — один из ее авторов так обозначает главный итог визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву: "Путин видит, как обретает очертания его антиамериканский миропорядок".

2023-03-22T18:51+0500

2023-03-22T18:51+0500

2023-03-22T18:56+0500

колумнисты

россия

китай

си цзиньпин

запад

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/15/33113022_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_a9e1eb83439526ffde0cb6ef83dc4740.jpg

Ну и такое же озарение у американского политолога Томаса Грэма в Newsweek: "Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопрос, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии".Все правильно говорят ребята (кроме "бесспорного" лидерства, конечно). И не то чтобы кто-то в Москве или Пекине скрывал эту действительно главную суть визита. Наоборот, мы только о том и говорим — начиная со слов Си еще у трапа самолета: "Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка". Или продолжая словами Путина в его статье в "Жэньминь жибао": российский президент говорит там, что совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда".И не то чтобы в Пекине или Москве только что придумали этот якобы новый миропорядок. Он, вообще-то, довольно старый: несмотря на то что не всегда хорошо работал, международное право до самых 90-х хотя бы на словах признавалось.Китай уже несколько лет выстраивает свою идеологию того, каким должен быть порядок в мире. Общая картина такая: мир разнообразен и всегда таким будет, разные части его должны уметь договариваться, а не учинять военные кампании или санкции, да еще и грозящие всем экономическими бедствиями. Сюда входят китайские инициативы — глобальной цивилизации, глобальной безопасности, глобального развития — и многое другое. Россия традиционно участвует в этой идейной работе, так что иногда и не разберешь, чья здесь концепция.Особенность же ситуации сегодня в том, что появился хороший шанс от теории перейти к практике: как минимум в украинском кризисе Запад заигрался до возможного самоуничтожения. И большая часть мира это хорошо видит, так что у Москвы и Пекина очень внимательная и благодарная аудитория.То есть суть идеи Путина и Си не в том, чтобы прямо сейчас усадить за стол переговоров Украину, — говорить надо с ее истинными хозяевами. Особенно с учетом того, что они загнали сами себя в экономический и политический тупик, а прочий мир смотрит на нас как на возможных лидеров — взамен лидеров неудавшихся. А если упомянутым хозяевам Киева за стол пока не хочется, то какое-то время можно обойтись и без них.Примерно в эту схему вписываются и ключевые, скажем так, материальные результаты визита Си Цзиньпина. Возможно, самый эффектный из них — это решение создать комиссию для сотрудничества в сфере спутниковой навигации, а также обеспечения совместимости и взаимодополняемости российской навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. Планируется совместное развитие дополнений к системам двух стран и мониторинг потребительских характеристик навигационных услуг. Это, конечно, не чисто военный проект, но в каких-то смыслах стратегический.И не менее эффектно выглядит информация о том, что практически согласованы уже все параметры для запуска проекта "Сила Сибири — 2" (газопровод через Монголию). Или о том, что на расчеты в юанях можно и нужно переходить в торговле с другими странами (привет доллару). И еще много там таких же договоренностей.Это не только хроника двусторонних экономических отношений — это часть реальной выстраивающейся системы мировых хозяйственных связей в обход всем надоевшего с его истериками Запада.Читайте также: Америка сошла с рельсов и летит под откос

россия

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

россия, китай, си цзиньпин, запад, сша