Боеприпасы с обедненным ураном: результаты использования в Боснии, Югославии и в Ираке

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В начале недели замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву снаряды с сердечником из ядерного компонента — обедненного урана. Когда страны НАТО уже применяли подобные вооружения и каковы их последствия — в нашей фотоленте.