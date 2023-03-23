Боеприпасы с обедненным ураном: результаты использования в Боснии, Югославии и в Ираке

30-миллиметровый бронебойный снаряд, содержащий обедненный уран, который использовался НАТО во время авиаударов по Боснии в 1995 году.
30-миллиметровый бронебойный снаряд, содержащий обедненный уран, который использовался НАТО во время авиаударов по Боснии в 1995 году.
Португальские и итальянские солдаты СДК измеряют уровень радиации возле танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировки НАТО, в городе Клина на западе Косово, 9 января 2001 года.
Португальские и итальянские солдаты СДК измеряют уровень радиации возле танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировки НАТО, в городе Клина на западе Косово, 9 января 2001 года.
Четырехлетняя Алла Салим, страдающая от опухоли в глазу, вызванной последствиями бомбардировок снарядами с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе, в детской больнице Газван в городе Басра на юге Ирака.
Четырехлетняя Алла Салим, страдающая от опухоли в глазу, вызванной последствиями бомбардировок снарядами с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе, в детской больнице Газван в городе Басра на юге Ирака.
Американский военнослужащий считает снаряды с обедненным ураном на базе в Тикрите, Ирак, 2004 год.
Американский военнослужащий считает снаряды с обедненным ураном на базе в Тикрите, Ирак, 2004 год.
Солдаты румынской военной полиции, которые служили в Боснии, сдают кровь на проверку в Бухаресте.
Солдаты румынской военной полиции, которые служили в Боснии, сдают кровь на проверку в Бухаресте.
Танк, который был подбит снарядом с обедненным ураном в районе Персидского залива.
Танк, который был подбит снарядом с обедненным ураном в районе Персидского залива.
Cолдат югославской армии измеряет радиоактивность в зоне бомбардировки, Прешево, Сербия, 2001 год.
Cолдат югославской армии измеряет радиоактивность в зоне бомбардировки, Прешево, Сербия, 2001 год.
Болеющий раком слепой ребенок в Басре, Ирак.
Болеющий раком слепой ребенок в Басре, Ирак.
Куча 30-мм противотанковых снарядов на бывшем военном заводе в пригороде Сараево, 2001 год.
Куча 30-мм противотанковых снарядов на бывшем военном заводе в пригороде Сараево, 2001 год.
Хорватский инженер проверяет приборы во время медицинского осмотра члена группы по разминированию Бруно Михайловича на приборе, измеряющем излучение всего тела, в Институте ядерной медицины в Загребе, январь 2001 года.
Хорватский инженер проверяет приборы во время медицинского осмотра члена группы по разминированию Бруно Михайловича на приборе, измеряющем излучение всего тела, в Институте ядерной медицины в Загребе, январь 2001 года.
Солдат боснийско-сербской армии измеряет уровень радиации на оружии и военной технике на военном заводе в городе Братунац, 2001 год.
Солдат боснийско-сербской армии измеряет уровень радиации на оружии и военной технике на военном заводе в городе Братунац, 2001 год.
Албанец проходит мимо танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировок НАТО в городе Клина на западе Косово.
Албанец проходит мимо танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировок НАТО в городе Клина на западе Косово.