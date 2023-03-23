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Боеприпасы с обедненным ураном: результаты использования в Боснии, Югославии и в Ираке
Боеприпасы с обедненным ураном: результаты использования в Боснии, Югославии и в Ираке
Каковы последствия подобного вооружения - в нашей фотоленте.
2023-03-23T14:50+0500
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фото
фотолента
вооружение
нато
радиация
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Боеприпасы с обедненным ураном: результаты использования в Боснии, Югославии и в Ираке

14:50 23.03.2023 (обновлено: 14:55 23.03.2023)
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В начале недели замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву снаряды с сердечником из ядерного компонента — обедненного урана. Когда страны НАТО уже применяли подобные вооружения и каковы их последствия — в нашей фотоленте.
© AP Photo / Hidajet Delic

30-миллиметровый бронебойный снаряд, содержащий обедненный уран, который использовался НАТО во время авиаударов по Боснии в 1995 году.

30-миллиметровый бронебойный снаряд, содержащий обедненный уран, который использовался НАТО во время авиаударов по Боснии в 1995 году. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hidajet Delic

30-миллиметровый бронебойный снаряд, содержащий обедненный уран, который использовался НАТО во время авиаударов по Боснии в 1995 году.

© AP Photo / Visar Kryeziu

Португальские и итальянские солдаты СДК измеряют уровень радиации возле танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировки НАТО, в городе Клина на западе Косово, 9 января 2001 года.

Португальские и итальянские солдаты СДК измеряют уровень радиации возле танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировки НАТО, в городе Клина на западе Косово, 9 января 2001 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Visar Kryeziu

Португальские и итальянские солдаты СДК измеряют уровень радиации возле танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировки НАТО, в городе Клина на западе Косово, 9 января 2001 года.

© AP Photo / Enric Marti

Четырехлетняя Алла Салим, страдающая от опухоли в глазу, вызванной последствиями бомбардировок снарядами с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе, в детской больнице Газван в городе Басра на юге Ирака.

Четырехлетняя Алла Салим, страдающая от опухоли в глазу, вызванной последствиями бомбардировок снарядами с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе, в детской больнице Газван в городе Басра на юге Ирака. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Enric Marti

Четырехлетняя Алла Салим, страдающая от опухоли в глазу, вызванной последствиями бомбардировок снарядами с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе, в детской больнице Газван в городе Басра на юге Ирака.

© AFP 2023 / Stan Honda

Американский военнослужащий считает снаряды с обедненным ураном на базе в Тикрите, Ирак, 2004 год.

Американский военнослужащий считает снаряды с обедненным ураном на базе в Тикрите, Ирак, 2004 год. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Stan Honda

Американский военнослужащий считает снаряды с обедненным ураном на базе в Тикрите, Ирак, 2004 год.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Солдаты румынской военной полиции, которые служили в Боснии, сдают кровь на проверку в Бухаресте.

Солдаты румынской военной полиции, которые служили в Боснии, сдают кровь на проверку в Бухаресте. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Солдаты румынской военной полиции, которые служили в Боснии, сдают кровь на проверку в Бухаресте.

© Foto : Frederik Coghe/Bradley Dodd/Adiabatic shear bands

Танк, который был подбит снарядом с обедненным ураном в районе Персидского залива.

Танк, который был подбит снарядом с обедненным ураном в районе Персидского залива. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Frederik Coghe/Bradley Dodd/Adiabatic shear bands

Танк, который был подбит снарядом с обедненным ураном в районе Персидского залива.

© AP Photo / Boris Grdanoski

Cолдат югославской армии измеряет радиоактивность в зоне бомбардировки, Прешево, Сербия, 2001 год.

Cолдат югославской армии измеряет радиоактивность в зоне бомбардировки, Прешево, Сербия, 2001 год. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AP Photo / Boris Grdanoski

Cолдат югославской армии измеряет радиоактивность в зоне бомбардировки, Прешево, Сербия, 2001 год.

© AP Photo / Enric Marti

Болеющий раком слепой ребенок в Басре, Ирак.

Болеющий раком слепой ребенок в Басре, Ирак. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Enric Marti

Болеющий раком слепой ребенок в Басре, Ирак.

© AP Photo / Hidajet delic

Куча 30-мм противотанковых снарядов на бывшем военном заводе в пригороде Сараево, 2001 год.

Куча 30-мм противотанковых снарядов на бывшем военном заводе в пригороде Сараево, 2001 год. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Hidajet delic

Куча 30-мм противотанковых снарядов на бывшем военном заводе в пригороде Сараево, 2001 год.

© AP Photo / Hrvoje Knez

Хорватский инженер проверяет приборы во время медицинского осмотра члена группы по разминированию Бруно Михайловича на приборе, измеряющем излучение всего тела, в Институте ядерной медицины в Загребе, январь 2001 года.

Хорватский инженер проверяет приборы во время медицинского осмотра члена группы по разминированию Бруно Михайловича на приборе, измеряющем излучение всего тела, в Институте ядерной медицины в Загребе, январь 2001 года. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Hrvoje Knez

Хорватский инженер проверяет приборы во время медицинского осмотра члена группы по разминированию Бруно Михайловича на приборе, измеряющем излучение всего тела, в Институте ядерной медицины в Загребе, январь 2001 года.

© AP Photo / Amel Emric

Солдат боснийско-сербской армии измеряет уровень радиации на оружии и военной технике на военном заводе в городе Братунац, 2001 год.

Солдат боснийско-сербской армии измеряет уровень радиации на оружии и военной технике на военном заводе в городе Братунац, 2001 год. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Amel Emric

Солдат боснийско-сербской армии измеряет уровень радиации на оружии и военной технике на военном заводе в городе Братунац, 2001 год.

© AP Photo / Visar Kryeziu

Албанец проходит мимо танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировок НАТО в городе Клина на западе Косово.

Албанец проходит мимо танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировок НАТО в городе Клина на западе Косово. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Visar Kryeziu

Албанец проходит мимо танка югославской армии, уничтоженного во время бомбардировок НАТО в городе Клина на западе Косово.

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