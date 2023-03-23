https://uz.sputniknews.ru/20230323/33170037.html

Несмотря на давление, Россия выстояла: Мишустин об итогах работы за год

Несмотря на давление, Россия выстояла: Мишустин об итогах работы за год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме и рассказал о работе Кабинета министров в ушедшем году.

2023-03-23T20:19+0500

2023-03-23T20:19+0500

2023-03-23T20:50+0500

россия

экономика

михаил мишустин

премьер-министр

государственная дума рф

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2022 год. Он также рассказал о приоритетах на текущий год и ответил на вопросы парламентариев.О санкционном давленииКак отметил премьер-министр, по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Своими санкциями Запад хотел спровоцировать массовую безработицу в России, отметил он.Он также подчеркнул, что сейчас понятно, что главной целью санкций был российский народ.Запад не брезговал никакими средствами против РФ: взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны.О реакции России на санкционные вызовыМихаил Мишустин подчеркнул, что Кабинет министров в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров.Он добавил, что в прошлом году Россия должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций."В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос — что будет дальше", — отметил Мишустин.Он подчеркнул, что прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но РФ выстояла.Мишустин добавил, что теперь даже некоторые международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024-м.По его словам, благодаря работе руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков, Россия избежала внешней блокировки торговых операций внутри страны.Премьер также заявил, что это произошло во многом за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры, а замещение доллара и евро в российской внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами.Кроме того, Мишустин указал, что все банковские карты в России, несмотря на санкции, работают, стране удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора.О нацпроектах, госпрограммах и борьбе с безработицейМишустин напомнил, что в прошлом году власти приняли план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. В него вошло более 300 мероприятий из 33 тысяч предложений, поступивших со всей страны.На выполнение этого плана были направлены значительные средства.Таким образом, общая сумма превысила 12 триллионов рублей, что составляет около восьми процентов ВВП. Номинальный объем ВВП России на конец 2022 года, по данным Росстата, составлял 151,457 триллиона рублей."Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи", — отметил премьер.Мишустин напомнил, что благодаря реализованным мерам уже к июню прошлого года в достаточной степени снизилось влияние негативных факторов на российскую экономику. "И мы подошли к третьему кварталу с определенным запасом прочности", — заявил он.Кроме того, премьер отметил, что современные информационные технологии дают правительству РФ возможность вести скоординированную политику во всех секторах и социальной сфере, поддерживать их развитие за счет бюджетных средств.Он добавил, что при выполнении мер по обеспечению стабильности российской экономики власти опирались на первичные данные из всех источников, использовали обратную связь от граждан и бизнеса и создали новую платформенную модель управления.В то же время он заявил, что уровень выполнения годового плана большинства нацпроектов по итогам 2022 года близок к 100 процентам.По его словам, был перезапущен и весь механизм госпрограмм."Внедрение цифры помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с 90 до 10-15 дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю", — подчеркнул премьер.Он отметил, что для ускорения адаптации экономики к текущим вызовам правительство системно выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов, и каждый из них имеет одинаково большое значение для жизни граждан и развития экономики.Мишустин также отметил, что все ветви власти, независимо от уровня, работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы.Премьер РФ подчеркнул, что показатели инфляции в РФ приближаются к целевому уровню."Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. И сейчас мы наблюдаем ее приближение к целевому уровню", — сказал Мишустин.В ходе выступления премьер также рассказал о снижении уровня безработицы. В декабре он был зафиксирован на историческом минимуме — 3,7 процента, в январе 2023 года — 3,6 процента.В то же время Мишустин заявил, что период адапта­ции российской экономики завершится в 2024 году."Будем реалистами — внешнее давление на Россию не ослабнет. Тем не менее мы рассчитываем, что уже в двадцать четвертом период адапта­ции завершится. Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития", — сказал он.О зерне и продовольственной безопасности РоссииМишустин также обратил внимание на уровень продовольственной безопасности. По его словам, он является одним из самых надежных в мире."С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8 процента при значении в Доктрине 95 процентов), сахаром (103,2 процента вместо 90 процентов), растительным маслом (211 процентов вместо 90 процентов), мясом (100 процентов вместо 85 процентов) и рыбой (153 процента вместо 85 процентов)", — сказал он.По словам премьера, такого урожая зерновых, как в прошлом году, не бывало и в советское время. Он пояснил, что 157 миллионов тонн — это "огромный успех нашего агропрома".Мишустин также отметил, что в России продолжается развитие отрасли, расширяется собственная производственная база по ключевым направлениям. "Вернули в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли по итогам прошлого года. Построено 25 заводов по переработке рыбы", — подчеркнул премьер-министр."Это, конечно, результат системной господдержки АПК... Всего объем его финансирования в прошлом году превысил 420 миллиардов рублей. <...> Будем и дальше помогать сельхозпроизводителям", — заключил он.О поддержке российского бизнесаМишустин также оценил меры поддержки российского бизнеса. По его словам, меры позволили бизнесу направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям.Он пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность — так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги.Дополнительно помощь оказывалась оборотными средствами — прежде всего за счет линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти полтора триллиона рублей. Кроме этого, на портале госуслуг теперь можно оформить свыше двухсот лицензий и разрешений, и что важно — гораздо быстрее, чем раньше, предоставляя меньше документов.Премьер подчеркнул, что за 2022 год 83 международные компании с российским участием стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский.Премьер также подчеркнул, что власти РФ будут защищать интересы людей, если иностранные компании уходят из страны, не заботясь о будущем своего бизнеса и сотрудников.Он также обратил внимание и на иностранные компании, которые хотят реализовывать проекты в РФ. По словам Мишустина, иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России."Россия всегда открыта для перспективных проектов. И тех, кто решит реализовывать их в нашей стране, — мы, конечно, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество", — сказал он.О господдержке россиянПо словам Мишустина, индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян.Премьер напомнил, что была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от восьми до 17 лет, ее размер составляет в среднем от шести до 12 тысяч рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации."Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", — сказал Мишустин.Он также поблагодарил депутатов за оперативное внесение изменений в законодательство и принятие сбалансированного бюджета на три года, отметив, что он является социально-ориентированным документом и "бюджетом развития".Кроме того, по его словам, порядка 35 миллионов россиян сегодня получают адресные выплаты автоматически или на основании одного заявления, поданного дистанционно, получение господдержки становится более простым и удобным.Мишустин отметил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей.О системе здравоохраненияПо словам премьера, более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершен капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения. Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще — две тысячи машин скорой помощи и четыре тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов."Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми", — заявил он.Мишустин добавил, что почти 1,5 миллиона россиян получили в 2022 году бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь, к ней в том числе относятся дорогостоящие операции на сердце и сосудах, а также трансплантация органов и тканей."Усилили борьбу и с социально значимыми заболеваниями. В прошлом году были открыты 74 Центра амбулаторной онкологической помощи в половине регионов страны. Теперь они есть во всех российских субъектах. Модернизируем и сосудистые центры, и их первичные отделения", — рассказал Мишустин.Об образованииПо словам премьера РФ, более полутора тысяч зданий школ было приведено в порядок в 2022 году и свыше 250 построено.Кроме того, Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники выиграли 43 медали, из них 32 — золотые.Мишустин также рассказал, что в прошлом году было построено почти 240 детских садов, а в течение трех лет — более тысячи, туда было устроено свыше 150 тысяч детей. Также было приобретено более четырех тысяч школьных автобусов. В то же время около 200 школ искусств было реконструировано, а в 300 школ были поставлены новые музыкальные инструменты и оборудование.О технологияхМишустин заявил, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год."Сейчас главное — не снижать набранные темпы. В том числе по модернизации производственных линий", — сказал глава правительства.Также он рассказал, что первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев."В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов", — отметил он.Премьер подчеркнул, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.Кроме того, в прошлом году были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов."По поручению президента... мы стимулируем создание высокотехнологичных предприятий, запуск крупных промышленных проектов. <...> В судостроительной отрасли за прошлый год были введены в эксплуатацию два крупнотоннажных танкера типа "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов", — сказал Мишустин.Также было запущено почти 150 новых проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства электроники."Поддержали более четырехсот проектов в области разработки электронной аппаратуры, компонентов и средств производства самой электроники", — указал он.Премьер также добавил, что были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийного оборудования.О развитии российской промышленностиВ то же время он отметил, что организациями ОПК ускоренно выполняются инвестиционные проекты."Для удовлетворения многократно возросших нужд комплекса ускоренно выполняются инвестицион­ные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", — сказал Мишустин.По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности с обеспечением потребностей Министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином имуществе, принимаются оперативные решения, добавил премьер."Переформатировали работу про­мышленности. Где нужно — перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", — сказал Мишустин.Он напомнил, что в сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, были расширены случаи закупок у единственных поставщиков, упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов, добавил премьер."Существенно нарастили темпы по наиболее востребованным образцам вооружения и военной техники", — сказал Мишустин.Он также напомнил о целом комплексе мер для поддержки граждан, призванных на службу, а также их родных.О цифровизацииПо словам Мишустина, российский магазин приложений RuStore установили более восьми миллионов человек с момента запуска, из него уже загружено более 18 миллионов приложений."Сейчас RuStore уже заработал. Став заменой зарубежным аналогам. Свыше восьми миллионов человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины", — заявил он.Он подчеркнул, что реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросла на 22 процента."Предусмотрели льготные кредиты для ИТ-предприятий. Освободили их от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль на ближайшие два года. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний. При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22 процента", — сказал Мишустин.Глава кабмина напомнил, что почти 80 процентов зарубежного ПО имеют отечественные аналоги."В текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. А также — продуктов, необходимых для управления данными и процессами", — добавил Мишустин.О товарообороте и торговлеМишустин заявил, что "Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России.В то же время он добавил, что РФ согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют."Чтобы дальше наращивать товарооборот, развиваем независимую финансовую систему внутри объединения. Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют. В прошлом году только по товарам их доля составила 85 процентов. Планируем продолжить увеличение расчетов в них", — сказал он.В то же время, говоря о планах работы на этот год, Мишустин заявил, что кабмин РФ планирует направить основное внимание на формирование альтернативных логистических цепочек, развитие транспортных коридоров для поставок товаров на новые рынки, улучшение инвестиционного климата, увеличение проектов в энергетике и транспорте с ЕАЭС.О достижении финансового суверенитета РоссииПремьер РФ отметил, что достижение финансового суверенитета России является важной задачей на текущий год."Важной задачей текущего года является достижение финансового суверенитета страны. Доступ к западным ресурсам сейчас закрыт. Но это хорошая возможность для того, чтобы продолжать развивать собственный фондовый рынок и банковский сектор. Расширить набор инструментов для привлечения "длинных" денег в экономику", — сказал он.Мишустин добавил, что планируется увеличить объемы долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок."Для повышения привлекательности новых механизмов появится единый налоговый вычет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство. Также будем стимулировать рост привлечения финансирования быстрорастущими технологическими компаниями", — добавил он.О поддержке регионовПо словам премьера, правительство в течение 2022 года предоставило бюджетам субъектов РФ почти четыре триллиона рублей, это почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. Мишустин отметил, что это помогло им направить средства на строительство инфраструктуры, на социальные объекты.Он также отметил, что в большинстве субъектах РФ доходы за 2022 год повысились в среднем на 13 процентов и составили почти 15,5 триллиона рублей.Мишустин подчеркнул, что механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного долга.Кроме того, он заявил, что власти ищут дополнительные возможности поддержки нефтедобывающих регионов, чьи доходы упали по итогам 2022 года. При этом в регионы с низким уровнем социально-экономического развития было привлечено свыше 75 миллиардов рублей.О развитии новых регионов РоссииПо словам премьера, следующей задачей по интеграции новых регионов России является перезапуск их экономики."Ключевые отрасли Донбасса — металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор — в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях", — сказал Мишустин.Он добавил, что многие промышленные и сельско­хозяйственные предприятия там были остановлены."Предстоит восстановить основные производственные мощности. А там, где возможно, — провести глубокую модернизацию. Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государ­ственной помощи промышленности, которые уже на сегодняшний день действуют в стране", — сказал глава правительства.Он подчеркнул, что кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах.

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