https://uz.sputniknews.ru/20230323/chpu-mezhdu-tashkentom-varshavoy-otkryli-novyy-pryamoy-aviareys-33140451.html
Между Ташкентом и Варшавой открыли прямой авиарейс
Между Ташкентом и Варшавой открыли прямой авиарейс
Польская авиакомпания запустила рейсы между Ташкентом и Варшавой
2023-03-23T10:07+0500
2023-03-23T10:07+0500
2023-03-23T10:07+0500
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самолет
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Новый пассажирский авиамаршрут Варшава — Ташкент — Варшава открыли 21 марта 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines приземлился в международном аэропорту ”Ташкент”.До середины июня будут летать чартерные рейсы раз в 10 дней. С переходом на зимнее расписание авиакомпания планирует наладить регулярные полеты по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава.LOT Polish Airlines — польская авиакомпания. Она является членом Star Alliance — это старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире.Из 38 млн населения Польши 16 млн заинтересованы в ежегодных международных поездках. И для этого у них есть финансовые возможности. При этом 6 миллионов из них путешествуют дважды в год. Польские туристы уже побывали в Китае, Египте, Турции и хотят открыть для себя новые маршруты, особенно Узбекистан, добавили в пресс-службе со ссылкой на министерство туризма Польши.Читайте также: Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов
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польша варшава узбекистан ташкент авиакомпания самолет авиарейс
польша варшава узбекистан ташкент авиакомпания самолет авиарейс
Между Ташкентом и Варшавой открыли прямой авиарейс
Авиакомпания LOT Polish Airlines связала Польшу и Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik
. Новый пассажирский авиамаршрут Варшава — Ташкент — Варшава открыли 21 марта 2023 года, сообщает
пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines приземлился в международном аэропорту ”Ташкент”.
До середины июня будут летать чартерные рейсы раз в 10 дней. С переходом на зимнее расписание авиакомпания планирует наладить регулярные полеты по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава.
LOT Polish Airlines — польская авиакомпания. Она является членом Star Alliance — это старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире.
Из 38 млн населения Польши 16 млн заинтересованы в ежегодных международных поездках. И для этого у них есть финансовые возможности. При этом 6 миллионов из них путешествуют дважды в год. Польские туристы уже побывали в Китае, Египте, Турции и хотят открыть для себя новые маршруты, особенно Узбекистан, добавили в пресс-службе со ссылкой на министерство туризма Польши.