https://uz.sputniknews.ru/20230323/chpu-mezhdu-tashkentom-varshavoy-otkryli-novyy-pryamoy-aviareys-33140451.html

Между Ташкентом и Варшавой открыли прямой авиарейс

Между Ташкентом и Варшавой открыли прямой авиарейс

Польская авиакомпания запустила рейсы между Ташкентом и Варшавой

2023-03-23T10:07+0500

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общество

польша

узбекистан

авиакомпания

ташкент

варшава

самолет

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Новый пассажирский авиамаршрут Варшава — Ташкент — Варшава открыли 21 марта 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines приземлился в международном аэропорту ”Ташкент”.До середины июня будут летать чартерные рейсы раз в 10 дней. С переходом на зимнее расписание авиакомпания планирует наладить регулярные полеты по маршруту Варшава — Ташкент — Варшава.LOT Polish Airlines — польская авиакомпания. Она является членом Star Alliance — это старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире.Из 38 млн населения Польши 16 млн заинтересованы в ежегодных международных поездках. И для этого у них есть финансовые возможности. При этом 6 миллионов из них путешествуют дважды в год. Польские туристы уже побывали в Китае, Египте, Турции и хотят открыть для себя новые маршруты, особенно Узбекистан, добавили в пресс-службе со ссылкой на министерство туризма Польши.Читайте также: Uzbekistan Airways расширяет географию полетов и увеличивает число рейсов

польша

узбекистан

ташкент

варшава

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