https://uz.sputniknews.ru/20230323/pyl-grozy-i-opasnost-lavin-prognoz-pogody-na-23-marta-33136258.html
Пыль, грозы и опасность лавин: прогноз погоды на 23 марта
Пыль, грозы и опасность лавин: прогноз погоды на 23 марта
По данным Узгидромета, на большей части территории республики будет переменная облачность, без осадков.
2023-03-23T08:02+0500
2023-03-23T08:02+0500
2023-03-23T09:34+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. В четверг по большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологической службы республики.Лишь в Сурхандарьинской области и горных районах возможны дожди, грозы, в Ташкентской и Наманганской области в горных районах выше 2 тыс. метров лавиноопасно.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях возможен пыльный поземок.Температура воздуха:В столице небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
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узбекистан узгидромет погода прогноз дождь гроза пыльный поземок лавинная опасность переменная облачность без осадков температура воздуха
узбекистан узгидромет погода прогноз дождь гроза пыльный поземок лавинная опасность переменная облачность без осадков температура воздуха
Пыль, грозы и опасность лавин: прогноз погоды на 23 марта
08:02 23.03.2023 (обновлено: 09:34 23.03.2023)
По данным Узгидромета, на большей части территории республики будет переменная облачность, без осадков.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik
. В четверг по большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает
пресс-служба Центра гидрометеорологической службы республики.
Лишь в Сурхандарьинской области и горных районах возможны дожди, грозы, в Ташкентской и Наманганской области в горных районах выше 2 тыс. метров лавиноопасно.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях возможен пыльный поземок.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 17-22 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области — 22-27 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 20-25 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 23-28 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 10-15 градусов тепла.
В столице небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.