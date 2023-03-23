https://uz.sputniknews.ru/20230323/pyl-grozy-i-opasnost-lavin-prognoz-pogody-na-23-marta-33136258.html

Пыль, грозы и опасность лавин: прогноз погоды на 23 марта

Пыль, грозы и опасность лавин: прогноз погоды на 23 марта

По данным Узгидромета, на большей части территории республики будет переменная облачность, без осадков.

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2023-03-23T09:34+0500

общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. В четверг по большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологической службы республики.Лишь в Сурхандарьинской области и горных районах возможны дожди, грозы, в Ташкентской и Наманганской области в горных районах выше 2 тыс. метров лавиноопасно.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях возможен пыльный поземок.Температура воздуха:В столице небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.

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