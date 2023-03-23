https://uz.sputniknews.ru/20230323/seysmolog-o-novyx-zemletryaseniyax-oni-prodoljatsya-no-tochno-predskazat-ix-nevozmojno--33148360.html

Сейсмолог о новых землетрясениях: они продолжатся, но точно предсказать их невозможно

Сейсмолог о новых землетрясениях: они продолжатся, но точно предсказать их невозможно

Эксперт рассказал о причинах недавнего землетрясения в Афганистане.

2023-03-23T11:53+0500

2023-03-23T11:53+0500

2023-03-23T12:00+0500

видео

землетрясение

сейсмолог

мнение эксперта

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Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков.Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика. Поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу.При этом в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства.Из-за чего происходит землетрясение? Как его спрогнозировать? Ответы на вопросы смотрите в видео Sputnik.

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