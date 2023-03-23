https://uz.sputniknews.ru/20230323/seysmolog-o-novyx-zemletryaseniyax-oni-prodoljatsya-no-tochno-predskazat-ix-nevozmojno--33148360.html
Сейсмолог о новых землетрясениях: они продолжатся, но точно предсказать их невозможно
Сейсмолог о новых землетрясениях: они продолжатся, но точно предсказать их невозможно
Эксперт рассказал о причинах недавнего землетрясения в Афганистане.
2023-03-23T11:53+0500
2023-03-23T11:53+0500
2023-03-23T12:00+0500
видео
землетрясение
сейсмолог
мнение эксперта
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Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков.Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика. Поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу.При этом в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства.Из-за чего происходит землетрясение? Как его спрогнозировать? Ответы на вопросы смотрите в видео Sputnik.
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видео сейсмолог рассказал о новых землетрясениях землетрясение в узбекистане таджикистане казахстане как спастись причины землетрясений что делать при землетрясениях новости новость землетрясение в афганистане сейсмолог
Сейсмолог о новых землетрясениях: они продолжатся, но точно предсказать их невозможно
11:53 23.03.2023 (обновлено: 12:00 23.03.2023)
Эксперт рассказал о причинах землетрясения, которое произошло во вторник в Афганистане. Его отголоски почувствовали жители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Индии и Пакистана.
Землетрясения происходят ежедневно, но подавляющее большинство из них незаметны. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал сейсмолог Александр Горшков.
Эксперт отметил, что предсказать серьезные землетрясения возможно по многим признакам, но точность таких предсказаний невелика. Поэтому очень тяжело спрогнозировать их разрушительную силу.
При этом в мире есть множество сейсмоактивных мест, где новые серьезные землетрясения неизбежны. В том числе, в странах постсоветского пространства.
"В этом же районе в 30-35 км от нынешнего эпицентра в 2015 году было сильное землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Так что такие сильные события в этой области происходят периодически, но предсказать их с высокой точностью до сих пор сейсмологи не могут", — сказал он.
Из-за чего происходит землетрясение? Как его спрогнозировать? Ответы на вопросы смотрите в видео Sputnik.