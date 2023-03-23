https://uz.sputniknews.ru/20230323/trevojnyy-chemodanchik-chto-v-nem-doljno-byt-obyazatelno-33172759.html
"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно
"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно
На случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожны чемоданчик". Что в нем обязательно должно быть - смотрите в нашей инфографике.
2023-03-23T21:00+0500
2023-03-23T21:00+0500
2023-03-23T21:29+0500
инфографика
мчс
чп
узбекистан
землетрясение
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В Узбекистане в последние дни произошла целая серия землетрясений. Республика находится в сейсмоопасном регионе, напомнили в МЧС. На случай сильных подземных толчков, а также других ЧП, в каждом доме должен быть "тревожный чемоданчик", в котором будет все необходимое на первое время.В нашей инфографике мы рассказываем, что обязательно должно быть в таком чемоданчике.
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узбекистан мчс инструкция землетрясение стихийные бедствия пожар наводнение тревожный чемоданчик что должно быть обязательно что положить минимальный состав жизненно необходимые вещи
узбекистан мчс инструкция землетрясение стихийные бедствия пожар наводнение тревожный чемоданчик что должно быть обязательно что положить минимальный состав жизненно необходимые вещи
"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно
21:00 23.03.2023 (обновлено: 21:29 23.03.2023)
На случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожны чемоданчик". Что в нем обязательно должно быть - смотрите в нашей инфографике.
В Узбекистане в последние дни произошла целая серия землетрясений. Республика находится в сейсмоопасном регионе, напомнили в МЧС. На случай сильных подземных толчков, а также других ЧП, в каждом доме должен быть "тревожный чемоданчик", в котором будет все необходимое на первое время.
В нашей инфографике мы рассказываем, что обязательно должно быть в таком чемоданчике.