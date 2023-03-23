https://uz.sputniknews.ru/20230323/trevojnyy-chemodanchik-chto-v-nem-doljno-byt-obyazatelno-33172759.html

"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно

"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно

На случай землетрясения или других стихийных бедствий лучше иметь в каждом доме "тревожны чемоданчик". Что в нем обязательно должно быть - смотрите в нашей инфографике.

2023-03-23T21:00+0500

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инфографика

мчс

чп

узбекистан

землетрясение

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В Узбекистане в последние дни произошла целая серия землетрясений. Республика находится в сейсмоопасном регионе, напомнили в МЧС. На случай сильных подземных толчков, а также других ЧП, в каждом доме должен быть "тревожный чемоданчик", в котором будет все необходимое на первое время.В нашей инфографике мы рассказываем, что обязательно должно быть в таком чемоданчике.

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