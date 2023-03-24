https://uz.sputniknews.ru/20230324/chto-stoit-i-ne-stoit-delat-vo-vremya-magnitnoy-buri---infografika-33205728.html
Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика
Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика
Магнитные бури могут серьезно отразиться на самочувствии людей. Как снизить влияние магнитной бури на организм и чего не стоит делать в такие дни - в нашей инфографике.
2023-03-24T21:00+0500
2023-03-24T21:00+0500
2023-03-24T21:00+0500
инфографика
здоровье
мнение эксперта
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2023
Новости
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Sputnik Узбекистан
инфографика здоровье самочувствие магнитная буря что можно нельзя рекомендуется полезно не употреблять не есть не пить совет врача как снизить влияние помочь организму
инфографика здоровье самочувствие магнитная буря что можно нельзя рекомендуется полезно не употреблять не есть не пить совет врача как снизить влияние помочь организму
Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика
Магнитные бури могут серьезно отразиться на самочувствии людей. Как снизить влияние магнитной бури на организм и чего не стоит делать в такие дни - в нашей инфографике.