Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика

Подписаться на

Магнитные бури могут серьезно отразиться на самочувствии людей. Как снизить влияние магнитной бури на организм и чего не стоит делать в такие дни - в нашей инфографике.