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https://uz.sputniknews.ru/20230324/chto-stoit-i-ne-stoit-delat-vo-vremya-magnitnoy-buri---infografika-33205728.html
Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика
Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика
Магнитные бури могут серьезно отразиться на самочувствии людей. Как снизить влияние магнитной бури на организм и чего не стоит делать в такие дни - в нашей инфографике.
2023-03-24T21:00+0500
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инфографика
здоровье
мнение эксперта
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инфографика здоровье самочувствие магнитная буря что можно нельзя рекомендуется полезно не употреблять не есть не пить совет врача как снизить влияние помочь организму
инфографика здоровье самочувствие магнитная буря что можно нельзя рекомендуется полезно не употреблять не есть не пить совет врача как снизить влияние помочь организму

Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури - инфографика

21:00 24.03.2023
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Магнитные бури могут серьезно отразиться на самочувствии людей. Как снизить влияние магнитной бури на организм и чего не стоит делать в такие дни - в нашей инфографике.
Магнитные бури инфографика - Sputnik Узбекистан
Магнитные бури инфографика - Sputnik Узбекистан
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