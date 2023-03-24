https://uz.sputniknews.ru/20230324/eabr-gotov-investicii-400-mln-vodno-energeticheskiy-kompleks-centralnaya-aziya-33191480.html
ЕАБР инвестирует $400 млн в водно-энергетический комплекс ЦА
ЕАБР инвестирует $400 млн в водно-энергетический комплекс ЦА
ЕАБР инвестирует в водную энергетику стран Центральной Азии
2023-03-24T17:55+0500
2023-03-24T17:55+0500
2023-03-24T18:04+0500
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инвестиции
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вода
энергетика
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие 3 года намерен инвестировать в водно-энергетический комплекс Центральной Азии не менее $400 млн. Об этом на Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.По его словам, проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий.По итогам Конференции ООН по водным ресурсам Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан примут совместное заявление. В нем закрепят основные принципы сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны ЕАБР поможет его реализовать.В настоящее время банк осуществляет инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Также аналитики банка выбрали проекты по обеспечению региона электроэнергией и водой. Один из них — строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызстане. ЕАБР уже начал его финансирование.Читайте также: Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1
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оон центральная азия еабр инвестиции вода энергетика
оон центральная азия еабр инвестиции вода энергетика
ЕАБР инвестирует $400 млн в водно-энергетический комплекс ЦА
17:55 24.03.2023 (обновлено: 18:04 24.03.2023)
Современные технологии орошения и модернизация существующих систем повысят эффективность водопользования на 40%.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие 3 года намерен инвестировать в водно-энергетический комплекс Центральной Азии не менее $400 млн. Об этом на Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке заявил
председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
“…мы считаем водно-энергетический комплекс ЦА одним из главных приоритетов Банка. По оценкам ЕАБР, успешное решение существующих проблем в этой сфере может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год. Внедрение современных технологий орошения и модернизация ирригационных систем позволят повысить эффективность использования воды на 40%. Это также повысит безопасность сельскохозяйственного производства, что является критически важным фактором для обеспечения региональной продовольственной безопасности", — подчеркнул Подгузов.
По его словам, проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий.
“Мы должны решать ее в контексте региона в целом. На наш взгляд, водно-энергетические ресурсы составляют основу регионального сотрудничества. Региональные водно-энергетические организации, а также многосторонние финансовые организации могли бы выступить в качестве общего звена в этом процессе”, — подчеркнул глава ЕАБР.
По итогам Конференции ООН по водным ресурсам Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан примут совместное заявление. В нем закрепят основные принципы сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны ЕАБР поможет его реализовать.
В настоящее время банк осуществляет инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК.
Также аналитики банка выбрали проекты по обеспечению региона электроэнергией и водой. Один из них — строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызстане. ЕАБР уже начал его финансирование.