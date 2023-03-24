https://uz.sputniknews.ru/20230324/eabr-gotov-investicii-400-mln-vodno-energeticheskiy-kompleks-centralnaya-aziya-33191480.html

ЕАБР инвестирует $400 млн в водно-энергетический комплекс ЦА

ЕАБР инвестирует $400 млн в водно-энергетический комплекс ЦА

ЕАБР инвестирует в водную энергетику стран Центральной Азии

2023-03-24T17:55+0500

2023-03-24T17:55+0500

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экономика

оон

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инвестиции

центральная азия

вода

энергетика

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие 3 года намерен инвестировать в водно-энергетический комплекс Центральной Азии не менее $400 млн. Об этом на Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.По его словам, проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий.По итогам Конференции ООН по водным ресурсам Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан примут совместное заявление. В нем закрепят основные принципы сотрудничества в этой сфере. Со своей стороны ЕАБР поможет его реализовать.В настоящее время банк осуществляет инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК. Также аналитики банка выбрали проекты по обеспечению региона электроэнергией и водой. Один из них — строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызстане. ЕАБР уже начал его финансирование.Читайте также: Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

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