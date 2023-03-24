"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке
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Известный украинский оппозиционный политик и общественный деятель дал оценку действиям Запада в рамках зерновой сделки.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Западные коммерсанты получают прибыль от ситуации с зерном на Украине, наживаясь на голоде в бедных странах. Такое заявление сделал известный украинский оппозиционый политик и общественный деятель Виктор Медведчук.
"Когда западные политики заявляют, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго, то это означает только то, что на этом зарабатывают, и коммерсанты на крови требуют продолжения банкета. Пока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки", - написал он.
Зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих в странах Африки. Западные политики утверждали, что боевые действия, перекрыв возможность торговли зерном, спровоцируют голод в странах "третьего мира".
"При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются. Но если это приносит прибыль, зачем прекращать этот кровавый цирк? Ведь все "хорошо": кому надо – голод, кому надо – смерть и страдания, а кому надо – прибыль", - отметил политик.
Он отметил, что списки стран, нуждающихся в зерне, и государств, торгующих зерном, не совпадают. И в списках торгашей – традиционные офшоры и другие низконалоговые юрисдикции. При этом бедные страны лишили возможности покупать украинское зерно напрямую.
"Оплата, причем по демпинговым ценам, идет и через такие вовсе не бедные страны, как Швейцария или Британия. Есть известные зернотрейдеры, есть и удивительные случаи. Например, оплата зерна осуществляется через компанию, зарегистрированную через четыре дня после начала зерновой сделки, уставной капитал – 100 фунтов стерлингов, а собственник компании, по счастливому совпадению, – гражданка Украины. Зерно идет, куда надо, а деньги – в Британию", - приводит пример Медведчук.
При этом, по словам политика, такие посредники покупают пшеницу на Украине за $198 за тонну, а продают беднейшим странам мира уже за $363. Поэтому некоторые бедные страны просто не могут финансово потянуть покупку такого зерна.
"Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми", - отметил он.
Кроме того, даже такие маленькие закупочные деньги не поступают в саму Украину, потому что фирмы-однодневки закрываются раньше, чем приходит время возвращать валютную выручку, и деньги за зерно просто растворяются на Западе, подчеркивает Медведчук.
"Под маской доброго дяди, поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Весь украинский экспорт за прошлый год составил $44 млрд. Из них через офшоры прошло 20 миллиардов, то есть офшоризация украинского экспорта – 46%", - отмечает он.
Вся экономика Украины подконтрольна Западу, поэтому и любая прибыль страны не идет на пользу простым жителям. Все уходит по безлимитным поставкам вооружений.
"Вся земля, выраженная в единицах измерения, квадратных метрах или кубических – как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству, которого по факту уже нет. И весь этот "схематоз" с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы сегодня, у тех, кто имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить", - считает он.
При этом для заказчика такие временщики лишь отработанный материал, они не смогут насладиться плодами своих махинаций.
"Они – мавры, сделавшие свое дело. Для тех, кто организовал войну и разруху на Украине. Их всегда сумеют вытрясти. Так как все ходы записаны, все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных, они знают им цену. Точнее, сколько с них можно содрать и как. А в это время, за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать…" – резюмирует политик.
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