https://uz.sputniknews.ru/20230324/kommersanty-na-krovi-trebuyut-prodoljeniya-banketa---medvedchuk-o-zernovoy-sdelke-33207199.html

"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке

"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке

Известный украинский оппозиционный политик и общественный деятель дал оценку действиям Запада в рамках зерновой сделки.

2023-03-24T21:32+0500

2023-03-24T21:32+0500

2023-03-24T21:32+0500

в мире

украина

запад

зерно

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Западные коммерсанты получают прибыль от ситуации с зерном на Украине, наживаясь на голоде в бедных странах. Такое заявление сделал известный украинский оппозиционый политик и общественный деятель Виктор Медведчук.Зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих в странах Африки. Западные политики утверждали, что боевые действия, перекрыв возможность торговли зерном, спровоцируют голод в странах "третьего мира".Он отметил, что списки стран, нуждающихся в зерне, и государств, торгующих зерном, не совпадают. И в списках торгашей – традиционные офшоры и другие низконалоговые юрисдикции. При этом бедные страны лишили возможности покупать украинское зерно напрямую.При этом, по словам политика, такие посредники покупают пшеницу на Украине за $198 за тонну, а продают беднейшим странам мира уже за $363. Поэтому некоторые бедные страны просто не могут финансово потянуть покупку такого зерна."Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми", - отметил он.Кроме того, даже такие маленькие закупочные деньги не поступают в саму Украину, потому что фирмы-однодневки закрываются раньше, чем приходит время возвращать валютную выручку, и деньги за зерно просто растворяются на Западе, подчеркивает Медведчук.Вся экономика Украины подконтрольна Западу, поэтому и любая прибыль страны не идет на пользу простым жителям. Все уходит по безлимитным поставкам вооружений."Вся земля, выраженная в единицах измерения, квадратных метрах или кубических – как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству, которого по факту уже нет. И весь этот "схематоз" с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы сегодня, у тех, кто имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить", - считает он.При этом для заказчика такие временщики лишь отработанный материал, они не смогут насладиться плодами своих махинаций.Читайте также: "Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?

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