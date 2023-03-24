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https://uz.sputniknews.ru/20230324/kommersanty-na-krovi-trebuyut-prodoljeniya-banketa---medvedchuk-o-zernovoy-sdelke-33207199.html
"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке
"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке
Известный украинский оппозиционный политик и общественный деятель дал оценку действиям Запада в рамках зерновой сделки.
2023-03-24T21:32+0500
2023-03-24T21:32+0500
в мире
украина
запад
зерно
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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Западные коммерсанты получают прибыль от ситуации с зерном на Украине, наживаясь на голоде в бедных странах. Такое заявление сделал известный украинский оппозиционый политик и общественный деятель Виктор Медведчук.Зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих в странах Африки. Западные политики утверждали, что боевые действия, перекрыв возможность торговли зерном, спровоцируют голод в странах "третьего мира".Он отметил, что списки стран, нуждающихся в зерне, и государств, торгующих зерном, не совпадают. И в списках торгашей – традиционные офшоры и другие низконалоговые юрисдикции. При этом бедные страны лишили возможности покупать украинское зерно напрямую.При этом, по словам политика, такие посредники покупают пшеницу на Украине за $198 за тонну, а продают беднейшим странам мира уже за $363. Поэтому некоторые бедные страны просто не могут финансово потянуть покупку такого зерна."Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми", - отметил он.Кроме того, даже такие маленькие закупочные деньги не поступают в саму Украину, потому что фирмы-однодневки закрываются раньше, чем приходит время возвращать валютную выручку, и деньги за зерно просто растворяются на Западе, подчеркивает Медведчук.Вся экономика Украины подконтрольна Западу, поэтому и любая прибыль страны не идет на пользу простым жителям. Все уходит по безлимитным поставкам вооружений."Вся земля, выраженная в единицах измерения, квадратных метрах или кубических – как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству, которого по факту уже нет. И весь этот "схематоз" с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы сегодня, у тех, кто имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить", - считает он.При этом для заказчика такие временщики лишь отработанный материал, они не смогут насладиться плодами своих махинаций.Читайте также: "Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
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украина запад зерно зерновая сделка бедные страны голод махинации оффшоры экономика виктор медведчук политик общественный деятель
украина запад зерно зерновая сделка бедные страны голод махинации оффшоры экономика виктор медведчук политик общественный деятель

"Коммерсанты на крови требуют продолжения банкета" - Медведчук о зерновой сделке

21:32 24.03.2023
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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Известный украинский оппозиционный политик и общественный деятель дал оценку действиям Запада в рамках зерновой сделки.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Западные коммерсанты получают прибыль от ситуации с зерном на Украине, наживаясь на голоде в бедных странах. Такое заявление сделал известный украинский оппозиционый политик и общественный деятель Виктор Медведчук.
"Когда западные политики заявляют, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще долго, то это означает только то, что на этом зарабатывают, и коммерсанты на крови требуют продолжения банкета. Пока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки", - написал он.
Зерновая сделка предназначалась для спасения голодающих в странах Африки. Западные политики утверждали, что боевые действия, перекрыв возможность торговли зерном, спровоцируют голод в странах "третьего мира".
"При этом Запад не предлагает ничего, чтобы эти боевые действия закончить, а вот на голоде активно наживаются. Но если это приносит прибыль, зачем прекращать этот кровавый цирк? Ведь все "хорошо": кому надо – голод, кому надо – смерть и страдания, а кому надо – прибыль", - отметил политик.
Он отметил, что списки стран, нуждающихся в зерне, и государств, торгующих зерном, не совпадают. И в списках торгашей – традиционные офшоры и другие низконалоговые юрисдикции. При этом бедные страны лишили возможности покупать украинское зерно напрямую.
"Оплата, причем по демпинговым ценам, идет и через такие вовсе не бедные страны, как Швейцария или Британия. Есть известные зернотрейдеры, есть и удивительные случаи. Например, оплата зерна осуществляется через компанию, зарегистрированную через четыре дня после начала зерновой сделки, уставной капитал – 100 фунтов стерлингов, а собственник компании, по счастливому совпадению, – гражданка Украины. Зерно идет, куда надо, а деньги – в Британию", - приводит пример Медведчук.
При этом, по словам политика, такие посредники покупают пшеницу на Украине за $198 за тонну, а продают беднейшим странам мира уже за $363. Поэтому некоторые бедные страны просто не могут финансово потянуть покупку такого зерна.
"Схема проста: берут у бедных, продают бедным, а сами становятся богатыми", - отметил он.
Кроме того, даже такие маленькие закупочные деньги не поступают в саму Украину, потому что фирмы-однодневки закрываются раньше, чем приходит время возвращать валютную выручку, и деньги за зерно просто растворяются на Западе, подчеркивает Медведчук.
"Под маской доброго дяди, поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Весь украинский экспорт за прошлый год составил $44 млрд. Из них через офшоры прошло 20 миллиардов, то есть офшоризация украинского экспорта – 46%", - отмечает он.
Вся экономика Украины подконтрольна Западу, поэтому и любая прибыль страны не идет на пользу простым жителям. Все уходит по безлимитным поставкам вооружений.
"Вся земля, выраженная в единицах измерения, квадратных метрах или кубических – как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству, которого по факту уже нет. И весь этот "схематоз" с зерном – попытка успеть награбить, набить карманы сегодня, у тех, кто имеет такую возможность. Потому что эти временщики понимают – "завтра" может не наступить", - считает он.
При этом для заказчика такие временщики лишь отработанный материал, они не смогут насладиться плодами своих махинаций.
"Они – мавры, сделавшие свое дело. Для тех, кто организовал войну и разруху на Украине. Их всегда сумеют вытрясти. Так как все ходы записаны, все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных, они знают им цену. Точнее, сколько с них можно содрать и как. А в это время, за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать…" – резюмирует политик.
Читайте также: "Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
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