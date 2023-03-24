https://uz.sputniknews.ru/20230324/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente--33179202.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-03-24T10:58+0500

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культура

выходные

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ташкент

мероприятие

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Суббота, 25 мартаЛекция Мариники БабаназаровойИскусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию на тему "Старый“ Ташкент глазами художников первой половины ХХ века".Время: 18.00Место: Human HouseСтоимость входа: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−061−4056Дни открытых дверей в Театре куколПосетителей ждет представление "Караван-сарай" на русском и узбекском языках.Время: 11.00 (на русском языке), 13.00 (на узбекском языке)Место: Узбекский Национальный театр куколВход бесплатныйТелефоны для справок: (+998) 93−156−7395, (+998) 71−256−7395Бесплатные лекции о профессии 3D-специалистаУчастники лекции узнают, сколько зарабатывает 3D-специалист, с чего начать, чтобы освоить профессию, в каких она областях востребована и какие приложения используют профессионалы.Время: 12.30, 15.00, 17.00, 19.00 (на узбекском языке)Место: Учебный центр ProwebВход свободный (необходима регистрация)Телефон для справок: (+998) 78−113−0121Дни открытых дверей в ГАБТ им. А. НавоиНа сцене Большого театра имени Алишера Навои представят оперу "Фауст" по одноименной трагедии немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте.Время: 18.00Место: Государственный Академический Большой театр имени Алишера НавоиВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−232−1948, (+998) 71−233−3221, (+998) 71−233−3336Экскурсия в конный клубУчастники экскурсии узнают о породах и мастях лошадей, проедут круг верхом на лошади с инструктором и примут участие в розыгрыше сертификата на занятие по верховой езде.Время: 11.30Место: Конно-спортивный клуб "Argamak Sher"Стоимость билета: 60 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Воскресенье, 26 мартаИнтерактивное шоу для детейУчастников ждет шоу-программа с участием аниматоров по мотивам популярного мультфильма "Хагги Вагги и Киси Миси", а также розыгрыш сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билета: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Шоу "Фиксики. Новые тайны"Посетителей ждет познавательный сюжет спектакля по мотивам мультфильма "Фиксики".Время: 11.00, 14.00Место: Kinochilar UyiСтоимость билета: 70 — 250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−790−3838Выставка UzFood 2023На 22-й ежегодной выставке "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2023" представят продукты питания, напитки и оборудование для пищевой промышленности.Время: 10.00Место: УзэкспоцентрВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71–205–1818

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