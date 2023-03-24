https://uz.sputniknews.ru/20230324/speshka-abramsov-na-ukrainu--priznak-strategicheskogo-porajeniya-vsu-i-nato-33174430.html
Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО
Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО
Наступательные действия российских войск в зоне СВО, пустеющие европейские арсеналы НАТО и заметная утрата боеспособности ВСУ – вынуждают США ускорить отправку танков Abrams киевскому режиму.
2023-03-24T10:12+0500
2023-03-24T10:12+0500
2023-03-24T10:12+0500
колумнисты
нато
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Три десятка машин устаревшей версии M1A1 на украинском ТВД расклад сил не изменят, но утопающий хватается за соломинку.Пентагон объявил, что Украина получит танки Abrams осенью 2023года, а не в начале 2024-го, как планировалось. Ускорение приведет к снижению боевой эффективности – вместо обещанных ранее новых танков модификации M1A2 американцы отправят ВСУ подержанные M1A1 "с отремонтированными корпусами" из парка Армии США. Эти машины 32 года назад назад участвовали в операции "Буря в Пустыне".Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что M1A1 Abrams будет иметь "очень похожие возможности" с M1A2, включая "передовые системы вооружения" – 120-мм пушку и пулемет калибра12,7 мм. Урановой брони эта модификация лишена, зато в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана, и эффективной дальностью поражения – до 3500 м. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3000 м, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028. Отсутствуют противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и автомат заряжания. В роли автомата выступает четвертый член экипажа – заряжающий, и это общая технологическая проблема натовских танков (за исключением французского "Леклерка"). Гильзы снарядов частично сгораемые, после выстрелов раскаленные остатки "дотлевают" внутри танка. Ранее обещанный M1A2 оснащен тепловизионной оптикой для командира и водителя, что обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность экипажа. Система управления оружием "Абрамсов" для ВСУ будет максимально упрощена (для ускорения подготовки украинских экипажей), на борту наверняка останутся только лазерный дальномер и электронный баллистический вычислитель для стрельбы из пушки.Основные технические характеристики M1A1 Abrams разрушают миф о могуществе американского оружия. Боевая масса – 63 тонны, очень тяжелая машина, не всякий мост выдержит. Корпус и башня танка – сварные. Верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони – это уязвимости. Динамической защиты нет. Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. позволяет развить максимальную скорость 72 км/час (крейсерская – 40 км/час). Запас хода с полным баком (1900 литров) по шоссе – 440 км.Сравнение Abrams и Т-90МНатовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают. Вероятный поединок на украинском ТВД американского "Абрамса" и российского Т-90М окончательно разрушит мифологию технологического превосходства западных вооружений. "Прорыв" успел зарекомендовать себя лучшим танком СВО, и сегодня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не для красного словца назвал Т-90М "лучшим танком в мире".Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" превосходит натовские аналоги своего поколения по боевому могуществу, дальности поражения целей, скорости и маневренности. Основное вооружение Т-90М – гладкоствольная 125-мм пушка, прицельная дальность которой – до 4000 метров (осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 тысяч метров). Та же пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5000 метров (включая вертолеты). Напомню, прицельная дальность пушечного выстрела "Абрамса" и других натовских ОБТ не превышает 3500 метров, а ПТУР в составе вооружения имеют только российские танки и немецкий "Леопард". Разумеется, российские ракеты эффективнее. Огневое превосходство безусловно. Боевая масса Т-90М – около 48 тонн.Самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ и комплекс динамической защиты "Реликт" надежно защищает от бронебойных подкалиберных снарядов, позволяет Т-90М оставаться практически неуязвимым на поле боя. Высочайшие боевые характеристики сделали экспортный Т-90МС самым популярным танком в мире. Машину успешно эксплуатируют армии Азербайджана, Алжира, Армении, Вьетнама, Туркменистана, Уганды, Ирака. Присматриваются Кувейт и Саудовская Аравия. Российский Т-90 в последние годы выпущен в количестве более 2000 единиц, и остается мечтой для многих стран мира. Лицензионное производство наладили в Индии. Свой завод для сборки 500 единиц Т-90М планирует открыть Египет. Минобороны РФ располагает сотнями таких машин, и постоянно расширяет парк. По информации Дмитрия Медведева, в текущем году Россия сделает 1500 танков.Боевой опыт AbramsОперация "Буря в пустыне" (1991 года) оказалась последней для 18 "Абрамсов", несколько из них были уничтожены огнем иракских Т-72, семь машин погибли от "дружественного огня". Многолетнее боевое применение в Ираке более двух тысяч танков Abarms модификации M1A1 (1984 года) крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя (машины массово выходили из строя из-за пыли).Ощутимые потери группировка Abrams понесла в ходе Иракской войны (2003 – 2011 годов). Только за первые два года были обстреляны (в основном из РПГ советского производства) и повреждены 70 процентов американского парка из танков 1135 "Абрамс". В дальнейшем США передали проамериканской армии Ирака 140 танков M1A1 Abrams, из которых к исходу 2016 года только с помощью ПТУР "джихадисты" уничтожили 47 машин. Успеху расчетов переносных гранатометов немало способствовал значительный зазор между башней и корпусом танка.Вопреки рекламным роликам, достаточно уязвимыми на поле боя оказались даже современные модификации "Абрамсов". Саудовская Аравия в 2015 году передала десятки танков модификации M1A2Sйеменским отрядам, воющим против хуситов. За год "повстанцы" уничтожили 20 саудовских машин, в том числе три танка M1A2S Abarms – огнем ПТУР.Возвращаясь к Украине, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. Появление на украинском ТВД первых немецких танков Leopard 2A4 никак не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое доминирование российских войск. Напомню, в Сирии "джихадисты" только в боях за городок Эль-Баб уничтожили 10 танков Leopard 2A4 – с помощью ПТРК "Фагот" и "Конкурс" советского производства. Безусловно, американский M1A1 Abrams не способен изменить ход или исход российской СВО, даже если Пентагон передаст киевскому режиму не 30, а 300 своих танков. И применение в зоне спецоперации американских снарядов M829 с обедненным ураном не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего.Оперативная обстановка на украинском ТВД свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Российские войска методично и необратимо уничтожают спешно собранную на подконтрольной Киеву территории "гвардию наступления", склады топлива и боеприпасов ВСУ, подержанную боевую технику западных стран.Если генсек НАТО Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы коллективного военного противостояния с Россией, то члены альянса все громче заявляют об исчерпании возможностей военной помощи Украине. Даже американские издания, включая журнал Foreign Policy не скрывают сути происходящего: "Украинская импровизированная армия получает больше негодных игрушек".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html
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Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
нато, сша, украина, россия
нато, сша, украина, россия
Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО
Наступательные действия российских войск в зоне СВО, пустеющие европейские арсеналы НАТО и заметная утрата боеспособности ВСУ – вынуждают США ускорить отправку танков Abrams киевскому режиму.
Три десятка машин устаревшей версии M1A1 на украинском ТВД расклад сил не изменят, но утопающий хватается за соломинку.
Пентагон объявил, что Украина получит танки Abrams осенью 2023года, а не в начале 2024-го, как планировалось. Ускорение приведет к снижению боевой эффективности – вместо обещанных ранее новых танков модификации M1A2 американцы отправят ВСУ подержанные M1A1 "с отремонтированными корпусами" из парка Армии США. Эти машины 32 года назад назад участвовали в операции "Буря в Пустыне".
Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что M1A1 Abrams будет иметь "очень похожие возможности" с M1A2, включая "передовые системы вооружения" – 120-мм пушку и пулемет калибра12,7 мм. Урановой брони эта модификация лишена, зато в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана, и эффективной дальностью поражения – до 3500 м. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3000 м, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028. Отсутствуют противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и автомат заряжания. В роли автомата выступает четвертый член экипажа – заряжающий, и это общая технологическая проблема натовских танков (за исключением французского "Леклерка"). Гильзы снарядов частично сгораемые, после выстрелов раскаленные остатки "дотлевают" внутри танка. Ранее обещанный M1A2 оснащен тепловизионной оптикой для командира и водителя, что обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность экипажа. Система управления оружием "Абрамсов" для ВСУ будет максимально упрощена (для ускорения подготовки украинских экипажей), на борту наверняка останутся только лазерный дальномер и электронный баллистический вычислитель для стрельбы из пушки.
Основные технические характеристики M1A1 Abrams разрушают миф о могуществе американского оружия. Боевая масса – 63 тонны, очень тяжелая машина, не всякий мост выдержит. Корпус и башня танка – сварные. Верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони – это уязвимости. Динамической защиты нет. Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. позволяет развить максимальную скорость 72 км/час (крейсерская – 40 км/час). Запас хода с полным баком (1900 литров) по шоссе – 440 км.
Сравнение Abrams и Т-90М
Натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают
. Вероятный поединок на украинском ТВД американского "Абрамса" и российского Т-90М окончательно разрушит мифологию технологического превосходства западных вооружений. "Прорыв" успел зарекомендовать себя лучшим танком СВО, и сегодня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не для красного словца назвал
Т-90М "лучшим танком в мире".
Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" превосходит натовские аналоги своего поколения по боевому могуществу, дальности поражения целей, скорости и маневренности. Основное вооружение Т-90М – гладкоствольная 125-мм пушка, прицельная дальность которой – до 4000 метров (осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 тысяч метров). Та же пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5000 метров (включая вертолеты). Напомню, прицельная дальность пушечного выстрела "Абрамса" и других натовских ОБТ не превышает 3500 метров, а ПТУР в составе вооружения имеют только российские танки и немецкий "Леопард". Разумеется, российские ракеты эффективнее. Огневое превосходство безусловно. Боевая масса Т-90М – около 48 тонн.
Самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ и комплекс динамической защиты "Реликт" надежно защищает от бронебойных подкалиберных снарядов, позволяет Т-90М оставаться практически неуязвимым на поле боя. Высочайшие боевые характеристики сделали экспортный Т-90МС самым популярным танком в мире. Машину успешно эксплуатируют армии Азербайджана, Алжира, Армении, Вьетнама, Туркменистана, Уганды, Ирака. Присматриваются Кувейт и Саудовская Аравия. Российский Т-90 в последние годы выпущен в количестве более 2000 единиц, и остается мечтой для многих стран мира. Лицензионное производство наладили в Индии. Свой завод для сборки 500 единиц Т-90М планирует открыть Египет. Минобороны РФ располагает сотнями таких машин, и постоянно расширяет парк. По информации
Дмитрия Медведева, в текущем году Россия сделает 1500 танков.
Боевой опыт Abrams
Операция "Буря в пустыне" (1991 года) оказалась последней для 18 "Абрамсов", несколько из них были уничтожены огнем иракских Т-72, семь машин погибли от "дружественного огня". Многолетнее боевое применение в Ираке более двух тысяч танков Abarms модификации M1A1 (1984 года) крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя (машины массово выходили из строя из-за пыли).
Ощутимые потери группировка Abrams понесла в ходе Иракской войны (2003 – 2011 годов). Только за первые два года были обстреляны (в основном из РПГ советского производства) и повреждены 70 процентов американского парка из танков 1135 "Абрамс". В дальнейшем США передали проамериканской армии Ирака 140 танков M1A1 Abrams, из которых к исходу 2016 года только с помощью ПТУР "джихадисты" уничтожили 47 машин. Успеху расчетов переносных гранатометов немало способствовал значительный зазор между башней и корпусом танка.
Вопреки рекламным роликам, достаточно уязвимыми на поле боя оказались даже современные модификации "Абрамсов". Саудовская Аравия в 2015 году передала десятки танков модификации M1A2Sйеменским отрядам, воющим против хуситов. За год "повстанцы" уничтожили 20 саудовских машин, в том числе три танка M1A2S Abarms – огнем ПТУР.
Возвращаясь к Украине, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. Появление на украинском ТВД первых немецких танков Leopard 2A4 никак не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое доминирование российских войск. Напомню, в Сирии "джихадисты" только в боях за городок Эль-Баб уничтожили 10 танков Leopard 2A4 – с помощью ПТРК "Фагот" и "Конкурс" советского производства. Безусловно, американский M1A1 Abrams не способен изменить ход или исход российской СВО, даже если Пентагон передаст киевскому режиму не 30, а 300 своих танков. И применение в зоне спецоперации американских снарядов M829 с обедненным ураном не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего.
Оперативная обстановка на украинском ТВД свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Российские войска методично и необратимо уничтожают спешно собранную на подконтрольной Киеву территории "гвардию наступления", склады топлива и боеприпасов ВСУ, подержанную боевую технику западных стран.
Если генсек НАТО Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы
коллективного военного противостояния с Россией, то члены альянса все громче заявляют
об исчерпании возможностей военной помощи Украине. Даже американские издания, включая журнал Foreign Policy не скрывают сути происходящего: "Украинская импровизированная армия получает больше негодных игрушек".
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