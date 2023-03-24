https://uz.sputniknews.ru/20230324/speshka-abramsov-na-ukrainu--priznak-strategicheskogo-porajeniya-vsu-i-nato-33174430.html

Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО

Спешка "Абрамсов" на Украину – признак стратегического поражения ВСУ и НАТО

Наступательные действия российских войск в зоне СВО, пустеющие европейские арсеналы НАТО и заметная утрата боеспособности ВСУ – вынуждают США ускорить отправку танков Abrams киевскому режиму.

2023-03-24T10:12+0500

2023-03-24T10:12+0500

2023-03-24T10:12+0500

колумнисты

нато

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/983/35/9833587_0:282:3070:2009_1920x0_80_0_0_62d296b4fbae60b5d9ae37730a70aa33.jpg

Три десятка машин устаревшей версии M1A1 на украинском ТВД расклад сил не изменят, но утопающий хватается за соломинку.Пентагон объявил, что Украина получит танки Abrams осенью 2023года, а не в начале 2024-го, как планировалось. Ускорение приведет к снижению боевой эффективности – вместо обещанных ранее новых танков модификации M1A2 американцы отправят ВСУ подержанные M1A1 "с отремонтированными корпусами" из парка Армии США. Эти машины 32 года назад назад участвовали в операции "Буря в Пустыне".Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что M1A1 Abrams будет иметь "очень похожие возможности" с M1A2, включая "передовые системы вооружения" – 120-мм пушку и пулемет калибра12,7 мм. Урановой брони эта модификация лишена, зато в штатный боекомплект M1A1 Abrams входят бронебойные снаряды М829 с сердечником из обедненного урана, и эффективной дальностью поражения – до 3500 м. В боекомплекте из 40 снарядов имеются также кумулятивные М830 меньшей дальности – до 3000 м, бетонобойно-фугасные М908, картечные М1028. Отсутствуют противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и автомат заряжания. В роли автомата выступает четвертый член экипажа – заряжающий, и это общая технологическая проблема натовских танков (за исключением французского "Леклерка"). Гильзы снарядов частично сгораемые, после выстрелов раскаленные остатки "дотлевают" внутри танка. Ранее обещанный M1A2 оснащен тепловизионной оптикой для командира и водителя, что обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность экипажа. Система управления оружием "Абрамсов" для ВСУ будет максимально упрощена (для ускорения подготовки украинских экипажей), на борту наверняка останутся только лазерный дальномер и электронный баллистический вычислитель для стрельбы из пушки.Основные технические характеристики M1A1 Abrams разрушают миф о могуществе американского оружия. Боевая масса – 63 тонны, очень тяжелая машина, не всякий мост выдержит. Корпус и башня танка – сварные. Верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони – это уязвимости. Динамической защиты нет. Газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. позволяет развить максимальную скорость 72 км/час (крейсерская – 40 км/час). Запас хода с полным баком (1900 литров) по шоссе – 440 км.Сравнение Abrams и Т-90МНатовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают. Вероятный поединок на украинском ТВД американского "Абрамса" и российского Т-90М окончательно разрушит мифологию технологического превосходства западных вооружений. "Прорыв" успел зарекомендовать себя лучшим танком СВО, и сегодня зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не для красного словца назвал Т-90М "лучшим танком в мире".Российский основной боевой танк Т-90М "Прорыв" превосходит натовские аналоги своего поколения по боевому могуществу, дальности поражения целей, скорости и маневренности. Основное вооружение Т-90М – гладкоствольная 125-мм пушка, прицельная дальность которой – до 4000 метров (осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 тысяч метров). Та же пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5000 метров (включая вертолеты). Напомню, прицельная дальность пушечного выстрела "Абрамса" и других натовских ОБТ не превышает 3500 метров, а ПТУР в составе вооружения имеют только российские танки и немецкий "Леопард". Разумеется, российские ракеты эффективнее. Огневое превосходство безусловно. Боевая масса Т-90М – около 48 тонн.Самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ и комплекс динамической защиты "Реликт" надежно защищает от бронебойных подкалиберных снарядов, позволяет Т-90М оставаться практически неуязвимым на поле боя. Высочайшие боевые характеристики сделали экспортный Т-90МС самым популярным танком в мире. Машину успешно эксплуатируют армии Азербайджана, Алжира, Армении, Вьетнама, Туркменистана, Уганды, Ирака. Присматриваются Кувейт и Саудовская Аравия. Российский Т-90 в последние годы выпущен в количестве более 2000 единиц, и остается мечтой для многих стран мира. Лицензионное производство наладили в Индии. Свой завод для сборки 500 единиц Т-90М планирует открыть Египет. Минобороны РФ располагает сотнями таких машин, и постоянно расширяет парк. По информации Дмитрия Медведева, в текущем году Россия сделает 1500 танков.Боевой опыт AbramsОперация "Буря в пустыне" (1991 года) оказалась последней для 18 "Абрамсов", несколько из них были уничтожены огнем иракских Т-72, семь машин погибли от "дружественного огня". Многолетнее боевое применение в Ираке более двух тысяч танков Abarms модификации M1A1 (1984 года) крайнюю ненадежность газотурбинного двигателя (машины массово выходили из строя из-за пыли).Ощутимые потери группировка Abrams понесла в ходе Иракской войны (2003 – 2011 годов). Только за первые два года были обстреляны (в основном из РПГ советского производства) и повреждены 70 процентов американского парка из танков 1135 "Абрамс". В дальнейшем США передали проамериканской армии Ирака 140 танков M1A1 Abrams, из которых к исходу 2016 года только с помощью ПТУР "джихадисты" уничтожили 47 машин. Успеху расчетов переносных гранатометов немало способствовал значительный зазор между башней и корпусом танка.Вопреки рекламным роликам, достаточно уязвимыми на поле боя оказались даже современные модификации "Абрамсов". Саудовская Аравия в 2015 году передала десятки танков модификации M1A2Sйеменским отрядам, воющим против хуситов. За год "повстанцы" уничтожили 20 саудовских машин, в том числе три танка M1A2S Abarms – огнем ПТУР.Возвращаясь к Украине, натовские танки никогда не действовали без прикрытия с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника. Появление на украинском ТВД первых немецких танков Leopard 2A4 никак не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое доминирование российских войск. Напомню, в Сирии "джихадисты" только в боях за городок Эль-Баб уничтожили 10 танков Leopard 2A4 – с помощью ПТРК "Фагот" и "Конкурс" советского производства. Безусловно, американский M1A1 Abrams не способен изменить ход или исход российской СВО, даже если Пентагон передаст киевскому режиму не 30, а 300 своих танков. И применение в зоне спецоперации американских снарядов M829 с обедненным ураном не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего.Оперативная обстановка на украинском ТВД свидетельствует о стратегическом поражении ВСУ и НАТО. Российские войска методично и необратимо уничтожают спешно собранную на подконтрольной Киеву территории "гвардию наступления", склады топлива и боеприпасов ВСУ, подержанную боевую технику западных стран.Если генсек НАТО Йенс Столтенберг еще "рисует" долгосрочные планы коллективного военного противостояния с Россией, то члены альянса все громче заявляют об исчерпании возможностей военной помощи Украине. Даже американские издания, включая журнал Foreign Policy не скрывают сути происходящего: "Украинская импровизированная армия получает больше негодных игрушек".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

нато, сша, украина, россия